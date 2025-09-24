Не тільки Макрон: ще з одним президентом стався конфуз у США через Трампа (відео)

Поліція зупинила кортеж, адже дорогу перекрили для пересування Дональда Трампа

Доля президента Франції Емануеля Макрона спіткала і турецького лідера Реджепа Ердогана. Його кортеж зупинили у Нью-Йорку, адже вулицю перекрили для безпечного пересування президента США Дональда Трампа.

У мережі ширяться кадри, на яких видно занепокоєну охорону Ердогана та поліцію. Як повідомляється, між ними виник конфлікт, адже команда турецького президента хотіла без дозволу відкрити загородження.

Журналісти DW додають, що ці спроби просунутись швидше були марними і Ердогану довелось разом зі всіма чекати, поки проїде кортеж Трампа, а рух вулицею дозволять.

Зауважимо, що президент Туреччини прибув у США задля участі у Генасамблеї ООН, яка проходила у Нью-Йорку. Також у нього запланована зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Реджеп Ердоган

Нагадаємо, Ердоган вперше за кілька років готує візит до Києва. Він отримав особисте запрошення від Володимира Зеленського, але офіційного підтвердження поїздки ще немає. На думку експертів, президент Туреччини приїде для досягнення або пошук умов для переговорного процесу між Зеленським та Путіним.

