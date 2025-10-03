Ці кадри підірвали мережу: домашній вихованець своєрідно підтримав травмованого господаря

Смішне відео облетіло світ

Домашні вихованці не вміють говорити, тому у скрутні часи висловлюють свою підтримку як можуть. Як з’ясувалося, не лише собаки вражають своєю кмітливістю та відданістю, а й… хом’яки.

Курйозне і водночас зворушливе відео розійшлося мережею. На кадрах видно, як домашній гризун підтримав свого хазяїна.

Чоловік зламав ногу і поклав загіпсовану кінцівку на подушки, щоб покращити циркуляцію крові та зменшити набряк.

Тим часом хом’як ліг поруч із господарем на ліжко у такій самій позі. Тварина відкинулася на спину і відставила праву задню лапу так само як і чоловік. До того ж хом’яку довелося тримати лапу у повітрі.

У такий спосіб тварина висловила підтримку своєму господареві, зазначає автор публікації. Це був єдиний спосіб, яким тварина могла висловити свої почуття.

Варто зазначити, що за кадром чути голос, який говорить іспанською мовою. Таким чином курйозне відео дісталося до нас із півдня Європи чи взагалі з Америки.

