"Коли тобі більше ніж 30 років": смішний кавер на "Вовчицю" Винника став вірусним у мережі (відео)

Кавер на "Вовчицю" Винника розриває ТікТок

Пісня "Вовчиця" Олега Винника, який втік з України, несподівано знову набирає популярності. Найкреативніші українці клепають кавери на цей хіт, один з яких завірусився в ТікТок.

Він набрав десятки тисяч лайків та ріпостів, а також півтисячі коментарів. Автор поки що представив на суд підписників один куплет.

Ролик починається з напису "Коли тобі понад 30 років".

Хворі суглоби вночі

Вам спиться чи не спиться?

Нила на місяць новий

Запалена ключиця.

Інтернет-користувачі вимагають продовження пісні у виконанні блогера. Один із коментаторів пожартував, що після 40 років куплетів побільшає, а після 50 уже можна буде писати альбом.

Дехто з українців описує свої відчуття після перегляду ролика. За їхніми словами, від нього "стріляють" коліна і насправді болить ключиця.

Разом з тим хтось поцікавився, що таке "Фастум-гель", згаданий в описі відео. Можна припустити, що людина ще не досягла відповідного віку.

Однак більша частина коментарів присвячена опису симптомів захворювань опорно-рухового апарату, перерахуванню медикаментів та порадам.

Раніше в мережі завірусився черговий жарт про експрем’єрку України Юлію Тимошенко. На цей раз створили кавер нібито у її виконанні відомого треку Drevo "Смарагдове небо".