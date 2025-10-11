Ви ніколи не здогадаєтесь, що вам треба терміново покласти до картоплі: лежатиме всю зиму
Як зберегти картоплю до весни: старовинний лайфхак
Щоб картопля до весни не проростала, потрібно створити для неї потрібні умови. Для зберігання потрібне темне, прохолодне місце з температурою від +4 до +7 градусів та помірною вологістю.
Однак є секрет, який можна по праву назвати дідівським, адже йому вже десятки років. До закромів, де зберігалась картопля, кидали кілька каштанів або жолудів.
Ці природні матеріали мають унікальні властивості — вони виділяють речовини, які сповільнюють життєдіяльність картоплі, запобігаючи її проростанню. Крім того, каштани й жолуді поглинають надлишкову вологу, що гальмує процеси росту й мінімізує ризик появи цвілі.
Каштани — природний консервант для врожаю
Для того, щоб каштани "спрацювали", вони повинні бути цілими та сухими. Достатньо покласти кілька штук у мішок чи ящик з картоплею. Важливе зауваження — щоб зберегти ефект, каштани потрібно регулярно змінювати, тож варто мати певний запас.
Жолуді — природний захист від проростання
Жолуді діють схоже на каштани. За спостереженнями, вони також запобігають гниттю.
Якщо ж ви ще не поклали картоплю в погріб, варто ретельно обрати їй "сусіда". Буряк чудово поглинає зайву вологу, яка утворюється під час зберігання, і не псується так швидко, як інші овочі.
