Ви ніколи не здогадаєтесь, що вам треба терміново покласти до картоплі: лежатиме всю зиму

Як зберегти картоплю до весни: старовинний лайфхак

Щоб картопля до весни не проростала, потрібно створити для неї потрібні умови. Для зберігання потрібне темне, прохолодне місце з температурою від +4 до +7 градусів та помірною вологістю.

Однак є секрет, який можна по праву назвати дідівським, адже йому вже десятки років. До закромів, де зберігалась картопля, кидали кілька каштанів або жолудів.

Ці природні матеріали мають унікальні властивості — вони виділяють речовини, які сповільнюють життєдіяльність картоплі, запобігаючи її проростанню. Крім того, каштани й жолуді поглинають надлишкову вологу, що гальмує процеси росту й мінімізує ризик появи цвілі.

Каштани — природний консервант для врожаю

Для того, щоб каштани "спрацювали", вони повинні бути цілими та сухими. Достатньо покласти кілька штук у мішок чи ящик з картоплею. Важливе зауваження — щоб зберегти ефект, каштани потрібно регулярно змінювати, тож варто мати певний запас.

Жолуді — природний захист від проростання

Жолуді діють схоже на каштани. За спостереженнями, вони також запобігають гниттю.

Якщо ж ви ще не поклали картоплю в погріб, варто ретельно обрати їй "сусіда". Буряк чудово поглинає зайву вологу, яка утворюється під час зберігання, і не псується так швидко, як інші овочі.

