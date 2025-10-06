Каштани у населення скуповують за ціною в 250 разів дешевше за ринкову. Хто їх продає і навіщо

Каштановий бізнес восени в Україні набирає обертів

З початком осені в Україні активно починають продавати каштани. Населення здає їх у пункти прийому майже за копійки, а на виході продають товар за чималі гроші.

Як розповідає "Телеграф", вартість каштанів від населення досить низька. Адже пункти прийому купляють їх фактично за дарма — десь по 4 грн за кг. Звісно, є місця, які пропонують і 6 грн. Але переважна більшість пропозицій бюджетна.

Тут треба зауважити, що навіть каштани на пункті прийому мають свої вимоги — плоди повинні бути свіжими й сухими, не пересохлими, не зіпрілими й не пошкодженими.

Низька вартість обумовлена тим, що спочатку каштани купує пункт прийому, потів він перепродає їх оптовику, який вже сушить й фасує товар. А потім він продається фармацевтичним чи іншим компанія. Завдяки такому довгому ланцюгу утворюються чимала сума.

Одна з заготівельниць пункту прийому вторсировини Віра розповіла, що оптовику віддає двісті-чотириста кілограмів. Невисока ціна обумовлена тим, що реалізується товар невеликими партіями.

"Сьогодні прийняли — сьогодні ж і продали оптовикам. Вони самі у нас забирають. Ми не маємо умов для висушування плодів, як крупні заготівельники. Ціна на каштани залежить від обсягів", — розповідає жінка.

На ринку каштани продають за щонайменше 100-150 грн кг. І це звичайні кінські каштани, яких в кожному місті України дуже багато. Якщо порахувати, то виходить, що відсоткова різниця між першим пунктом прийому та продажем готової продукції складає — понад 200%. При цьому є в мережі оголошення, згідно з якими, каштани взагалі продають за 300 грн. Тут відсоток навару складе приблизно 400%.

Зауважимо, що каштани збирають для різних галузей промисловості та харчових потреб — для фармацевтики (виготовлення ліків від варикозу та для зміцнення судин), косметології (креми та мазі), кормовиробництва (як поживну сировину для тварин), а також для створення біопалива. Збирають їх для переробки, часто продаючи як вторсировину.

