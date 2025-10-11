Вы никогда не догадаетесь, что вам нужно срочно положить в картофель: будет лежать всю зиму
Как сохранить картошку до весны: старинный лайфхак
Чтобы картофель до весны не прорастал, нужно создать для него нужные условия. Для хранения требуется темное прохладное место с температурой от +4 до +7 градусов и умеренной влажностью.
Однако есть секрет, который можно по праву назвать дедовским, ведь ему уже десятки лет. В закромы, где хранился картофель, бросали несколько каштанов или желудей.
Эти природные материалы обладают уникальными свойствами — они выделяют вещества, замедляющие жизнедеятельность картофеля, предотвращая его прорастание. Кроме того, каштаны и желуди поглощают избыточную влагу, что тормозит процессы роста и минимизирует риск появления плесени.
Каштаны – природный консервант для урожая
Для того чтобы каштаны "сработали", они должны быть целыми и сухими. Достаточно положить несколько штук в мешок или ящик с картофелем. Важное замечание — чтобы сохранить эффект, каштаны нужно регулярно менять, так что стоит иметь определенный запас.
Желуди – естественная защита от прорастания
Желуди действуют похоже на каштаны. По наблюдениям, они также предотвращают гниение.
Если же вы еще не положили картошку в погреб, следует тщательно выбрать ему "соседа". Свекла отлично поглощает излишнюю воду, которая появляется во время хранения, и не портится так стремительно, как другие овощи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что найти каштаны может быть не просто — их можно сдавать. Правда, они стоят недорого, но этот бизнес в Украине развивается.