Росіяни запустили на Дніпро невідому ракету? Що відомо про дивну атаку

У вечір суботи, 11 жовтня, росіяни запустили у напрямку Дніпра повітряну ціль, яка збентежила моніторингові чати. Річ у тім, що спочатку її ідентифікували як ракету невстановленого типу.

Про це моніторингові чати писали у своїх Telegram-каналах. Привертає увагу й те, що повітряну тривогу оголосили раптово і вже після того, як монітори почали писати про фіксацію ворожої цілі.

Згодом зʼявилась інформація, що на Дніпро могла летіти надзвукова ракета, хоча, за даними деяких моніторів, могла прямувати як "Іскандер-К", так і крилата.

Та ракета припинила своє існування за кілька хвилин після оголошення тривоги. Офіційних повідомлень про те, яку саме зброю застосувала Росія, наразі немає.

Водночас занепокоєння викликає ця збентеженість моніторів, адже Дніпро вже було, так би мовити, місцем для експериментів РФ. Річ у тім, що рік тому Москва атакувала це місто міжконтинентальною ракетою "Орєшнік". А протиповітряна оборона безсильна перед такими типами загроз.

Зауважимо, що у росіян є надзвукова ракета "Онікс", яку вони також використовують для ударів по Україні.

Що відомо про надзвукову ракету "Онікс"

Російські "Онікси" можуть запускати як з підводних човнів, кораблів, так і літаків.

Згідно із заявами виробника, "Онікс" практично невразливий для протиповітряної оборони. Його головка самонаведення радіолокації дозволяє знищувати цілі як над водою, так і над сушею.

Ракета "Онікс" призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, їх застосовують проти наземних цілей (при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів).о

Ракета "Онікс"

Варто зауважити, що "Онікс" виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту.

У росіян є експериментальна версія ракети "Онікс", яка має назву "Яхонт". Ракети даного типу стоять на озброєнні Сирії, В'єтнаму, Індії та Індонезії. Крім того, існує модернізована версія "Онікс-М" із дальністю стрільби до 800 км.

Ракета "Онікс"

Особливістю даного типу ракет є політ по балістичній траєкторії на великій висоті та зниження на наднизьку висоту перед підльотом до цілі. Зокрема, на маршевій ділянці "Онікси" піднімаються до 14 км, на підльоті до цілі опускаються до 10-15 м і летять у режимі огинання рельєфу.

Додамо, що надзвукова швидкість — та, яка перевищує швидкість звуку. У ракети "Онікс" максимальний її показник 750 м/с.

