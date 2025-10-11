Як ППО вирішують, які ворожі цілі чим збивати: військові пояснили (відео)

Сили ППО Збройних сил України вирішують, які цілі та чим збивати, користуючись виключно власними можливостями.

Українська протиповітряна оборона використовує різні підходи для відбиття атак, залежно від типу загрози. Скажімо, протистояти балістичним ракетам можуть лише комплекси MIM-104 Patriot, а ось крилаті ракети та дрони знищують інші сили.

Балістичні ракети, якими Росія атакує українські міста, наразі здатні збити лише американські комплекси "Патріот". Про це ведучому програми "Світ навиворіт" Дмитру Комарову розповіли у протиповітряній обороні.

По крилатим ракетам, як наголосили у ППО, вже працюють винищувачі. Коли ж летять "шахеди", у такому випадку діють або мобільні групи, або зенітно-ракетні комплекси.

Окрім того, у бій можуть "втрутитися" F-16 чи вертольоти, адже "універсального рецепту" немає.

"Кожен протиповітряний бій — це нове прийняття рішень залежно від обстановки", — наголосили представники ППО.

Скажімо, гелікоптери, в основному, працюють далеко від великих міст й перехоплюють дрони у повітрі задовго до того, як вони з'являться над населеними пунктами. Під час знищення ворожі БПЛА падають десь у полі, не завдаючи шкоди людям.

Декілька екіпажів по 4 людини цілодобово чергують на базі і як тільки помічають, що цілі заходять у їхній квадрат відповідальності, підіймають по тривозі. Причому під час полювання гелікоптер має бути на певній відстані від цілі, інакше під час детонації ворожого шахеду може постраждати й українська бойова техніка.

