У росіян нова тактика ударів, щоб залишити Україну без світла: у Міненерго розкрили деталі

Росія підкорегувала тактику обстрілів. Якщо раніше напередодні зими агресор бив по великих об'єктах у різних регіонах, то тепер обирає для терору локальну енергетичну мережу.

Замість тотальних одночасних обстрілів енергетичної мережі, як раніше під час входження країни в опалювальний сезон, Росія наразі завдає цілеспрямованих ударів по регіонах. Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Він нагадав, що 2–3 роки тому ворог одночасно відпрацьовував по великим об’єктам передачі. Зараз же росіяни намагаються завдати шкоди від регіону до регіону.

Українська сторона, своєю чергою, намагається використовувати всі можливі ресурси для швидкого ремонту пошкоджених енергооб’єктів, залучаючи ресурси місцевих адміністрацій, МНС та аварійних бригад.

За час війни, зауважив посадовець, українські енергетики навчилися у найкоротші терміни відновлювати зруйновану ворожими ударами енергетичну інфраструктуру, але на швидкість ремонтних робіт та їх терміни також впливатиме й безпосередня кількість та масштаб нових атак.

Наразі аварійні бригади відпрацювали практично у всіх регіонах, — наголосив Некрасов.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія влаштувала масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. У столиці та дев'ятьох областях країни виникли перебої зі світлом.