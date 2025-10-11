Россияне запустили на Днепр неизвестную ракету? Что известно о странной атаке

Воздушную тревогу объявили внезапно и после того, как мониторы зафиксировали вражескую цель

В вечер субботы, 11 октября, россияне запустили в направлении Днепра воздушную цель, которая смутила мониторинговые чаты. Дело в том, что первоначально ее идентифицировали как ракету неустановленного типа.

Об этом мониторинговые чаты писали в своих Telegram-каналах. Обращает на себя внимание и то, что воздушную тревогу объявили внезапно и уже после того, как мониторы начали писать о фиксации вражеской цели.

Впоследствии появилась информация, что на Днепр могла лететь сверхзвуковая ракета, хотя по данным некоторых мониторов могла следовать как "Искандер-К", так и крылатая.

Но ракета прекратила свое существование через несколько минут после объявления тревоги.Официальных сообщений о том, какое оружие применила Россия, пока нет.

В то же время беспокойство вызывает это смущение мониторов, ведь Днепр уже был, так сказать, местом для экспериментов РФ. Дело в том, что год назад Москва атаковала этот город межконтинентальной ракетой "Орешник". А противовоздушная оборона бессильна перед подобными типами угроз.

Отметим, что у россиян есть сверхзвуковая ракета "Оникс", которую они также используют для ударов по Украине.

Что известно о сверхзвуковой ракете "Оникс"

Российские "Ониксы" могут запускать как с подлодок, кораблей, так и самолетов.

Согласно заявлениям производителя, "Оникс" практически неуязвим для противовоздушной обороны. Его головка радиолокационной самонаведения позволяет уничтожать цели как над водой, так и над сушей.

Ракета "Оникс" предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, их применяют против наземных целей (при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз).

Ракета "Оникс"

Следует заметить, что "Оникс" совершает полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета.

У россиян есть экспериментальная версия ракеты "Оникс", которая называется "Яхонт". Ракеты данного типа стоят на вооружении Сирии, Вьетнама, Индии и Индонезии. Кроме того, существует модернизированная версия "Оникс-М" с дальностью стрельбы до 800 км.

Ракета "Оникс"

Особенностью данного типа ракет является полет по баллистической траектории на большой высоте и понижение на сверхнизкую высоту перед подлетом к цели. В частности, на маршевом участке "Ониксы" поднимаются до 14 км, на подлете к цели опускаются до 10-15 м и улетают в режиме огибания рельефа.

Добавим, что сверхзвуковая скорость — превышающая скорость звука. У ракеты "Оникс" максимальный ее показатель 750 м/с.

