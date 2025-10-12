Катували за вигадані борги та працювали з Медведчуком. Як розбагатіли кримінальні авторитети "Фармазон" та "Інтелігент"

Олександра Квасова затримали у Києві, а Дмитра Хроменюка — у Кривому Розі

Правоохоронці затримали відомих у кримінальних колах "бізнесменів" Олександра Квасова (Фармазон) та Дмитра Хроменюка (Інтелігент). Їм інкримінують створення злочинної організації, катування та вимагання.

Квасов був помічений у скандалах через віджимання земель у фермерів, а Хроменюк "тримав" виробництво паленого алкоголю та контрафактного тютюну, а також нелегальні заправки. Про це повідомляв криворізький телеграм-канал "Свої".

Олександр Квасов та Дмитро Хроменюк

За інформацією прокуратури, вони разом з ще одним спільником заманили знайомого бізнесмена до кафе та влаштували його викрадення через чорний хід. Жертву вивезли в село на Криворіжжі та три доби катували паяльником та поливали окропом у підвалі, вимагаючи пів мільйона доларів за свободу. Вказану суму нібито завинив викрадачам тесть потерпілого, інформують у поліції.

Вилучене під час затримання

Згодом жертву вивезли в поле та погрожували розправою, якщо той чи його дружина підуть до поліції.

За незаконне позбавлення волі та вимагання їм світить до 12 років.

Вилучене під час затримання

На час розслідування суд помістив "Фармазона" під домашній арешт, а "Інтелігенту" дав можливість вийти під заставу у 900 тисяч грн, інформують "Свої". Прокуратура подала апеляцію на це рішення, вимагаючи арешт без застави.

Олександр Квасов (Фармазон)

У певних колах криворізький підприємець Олександр Квасов вважається великим спеціалістом підробок документів та міцно вписаний у систему кримінального бізнесу Криворіжжя, який спеціалізується на нелегальних заправках, підпільному виробництві тютюну та алкоголю, а також рейдерських схемах та махінаціях із землею, пише Антикор.

У 2015 році проти свавілля Олександра Квасова повстали пайщики та фермери. Бізнесмен, як стверджувалося, оголошував себе власником землі у Софіївському районі та самовільно засівав її. Причому законних власників залякували його поплічники, а свою власність він підтверджував договорами з підробленими підписами селян.

Олександр Квасов разом із спільником, як зазначається, з часом перейшли до відвертого бандитизму, підробляючи та вигадуючи борги. При цьому, як стверджується, суми визначалися виключно в голові чоловіка.

"Кришують" Фармазона, як заявляється, народні депутати, які є ставлениками так званої "митної мафії". Свого часу вони нібито активно співпрацювали з Віктором Медведчуком і нажили величезні статки на російсько-українському кордоні ще за часів "Партії регіонів".

Дмитро Храменюк (Інтилігент)

Бізнесмен фігурує як власник мережі нелегальних автозаправок у Кривому Розі та Дніпропетровській області. Його основним активом є 12 АЗС, які працюють без ліцензій, пише видання Parlament.ua.

Також він має 3 пункти прийому кольорового металу та 9 торгових точок, де, за твердженнями джерел, продають контрафактний тютюн і алкоголь без акцизних марок.

Квасов та Храменюк, як пише nenkainfo, мають спільний ресторан та активно займаються благодійністю: допомагають громадам, поставляють продукти, воду, транспорт і дрони для фронту. Місцеві активісти зазначають, що волонтерський образ може бути прикриттям для старих схем та трампліном у політику.

