Пытали за вымышленные долги и работали с Медведчуком. Как разбогатели криминальные авторитеты "Фармазон" и "Интеллигент"

Александр Квасов был задержан в Киеве, а Дмитрий Хроменюк — в Кривом Роге

Правоохранители задержали известных в криминальных кругах "бизнесменов" Александра Квасова (Фармазон) и Дмитрия Хроменюка (Интелигент). Им инкриминируют создание преступной организации, пытки и вымогательства.

Квасов был замечен в скандалах из-за отжима земель у фермеров, а Хроменюк "держал" производство фальсифицированного алкоголя и контрафактного табака, а также нелегальные заправки. Об этом сообщал криворожский телеграмм-канал "Свои".

Александр Квасов и Дмитрий Хроменюк

По информации прокуратуры, они вместе с еще одним сообщником заманили знакомого бизнесмена в кафе и устроили его похищение через черный ход. Жертву вывезли в село на Криворожье и трое суток пытали паяльником и поливали кипятком в подвале, требуя полмиллиона долларов за свободу. Указанную сумму якобы должен похитителям тесть потерпевшего, информируют в полиции.

Изъятое во время задержания

Впоследствии жертву вывезли в поле и угрожали расправой, если он или его жена пойдут с заявлением в полицию.

За незаконное лишение свободы и вымогательство им светит до 12 лет.

Изъято во время задержания

На время расследования суд поместил "Фармазона" под домашний арест, а Интеллигенту дал возможность выйти под залог в 900 тысяч грн, информируют "Свои". Прокуратура подала апелляцию на это решение, требуя ареста без залога.

Александр Квасов (Фармазон)

В определенных кругах криворожский предприниматель Александр Квасов считается крупным специалистом подделок документов и крепко вписан в систему криминального бизнеса Криворожья, специализирующегося на нелегальных заправках, подпольном производстве табака и алкоголя, а также рейдерских схемах и махинациях с землей.

В 2015 году против произвола Александра Квасова восстали пайщики и фермеры. Бизнесмен, как утверждалось, объявлял себя владельцем земли в Софиевском районе и самовольно засевал ее. Причем законных владельцев запугивали его приспешники, а свою собственность он подтверждал договорами с поддельными подписями крестьян.

Александр Квасов вместе с сообщником, как отмечается, со временем перешли к откровенному бандитизму, подделывая и придумывая долги. При этом, как утверждается, суммы определялись исключительно в уме мужчины.

"Кришуют" Фармазона, как заявляется, народные депутаты, являющиеся ставленниками так называемой "таможенной мафии". В свое время они якобы активно сотрудничали с Виктором Медведчуком и нажили огромное состояние на российско-украинской границе еще при "Партии регионов".

Дмитрий Храменюк (Интилигент)

Бизнесмен фигурирует как владелец сети нелегальных автозаправок в Кривом Роге и Днепропетровской области. Его основным активом является 12 АЗС, работающих без лицензий, пишет издание Parlament.ua.

Также он имеет 3 пункта приема цветного металла и 9 торговых точек, где, по утверждениям источников, продается контрафактный табак и алкоголь без акцизных марок.

Квасов и Храменюк, как пишет nenkainfo, имеют общий ресторан и активно занимаются благотворительностью: помогают громадам, поставляют продукты, воду, транспорт и дроны для фронта. Местные активисты отмечают, что волонтерский образ может являться прикрытием для старых схем и трамплином в политику.

