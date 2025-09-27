Збирав і нагороди, і вироки: ким був убитий у Кривому Розі Понирко (фото, відео)

Євгена Понирка з Кривого Рогу, розстріляли 26 вересня. Деталі про його життя та скандальне минуле.

У Кривому Розі ввечері 26 вересня вбили відомого місцевого спортсмена Євгена Понирка. Однак за самбістом в місті закріпилась не тільки слава, пов'язана зі спортом. "Телеграф" дізнався деталі.

Що треба знати:

У Кривому Розі невідомий розстріляв президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка

Понирко був віцепрезидентом Національної федерації самбо, організовував турніри та соціальні спортивні проєкти

У 2017 році його визнавали винним у нападі на поліцейського та неодноразово затримували за інші правопорушення

Поліція кваліфікувала злочин як умисне вбивство та встановлює особу нападника

Що сталось

Увечері 26 вересня в Покровському районі Кривого Рогу невідомий розстріляв чоловіка. Загиблим виявився президент місцевої федерації самбо Євген Понирко. Ще одна людина отримала поранення. За попередніми даними, нападник зробив сім пострілів з автомата. Злочинця шукають, поліція розслідує умисне вбивство.

Хто такий Євген Понирко

В Кривому Розі Понирко відомий перш за все як віцепрезидент Національної федерації самбо. Він опікувався не тільки дитячим спортом, але й у нього вкладав чимало, зокрема проводив турніри на призи від себе.

Турнір із самбо у Кривому розі на призи від Понирка

У Кривому Розі він також був дотичний до кількох важливих проєктів, зокрема "Інклюзивного самбо" для ветеранів війни та людей з інвалідністю. Кілька тижнів тому голова Ради оборони міста Олександр Вілкул нагородив Євгена Понирка за значний внесок у розвиток спорту та популяризацію самбо в країні.

Нагородження Понирка

Що відомо про Понирка та його зв'язки з криміналом

Ще 7 років тому місцеві ЗМІ характеризували Понирка не інакше як "рецидивіст". У 2017 році Євген Понирко неодноразово потрапляв у кримінальні скандали. У лютому Тернівський суд визнав його винним у нанесенні умисних тілесних ушкоджень патрульному поліцейському, якому він проломив голову під час бійки в барі в 2016 році. Попри вирок — 1 рік і 2 місяці ув’язнення — Понирка звільнили за "законом Савченко", адже час у СІЗО зарахували у строк. Прокуратура назвала покарання занадто м’яким та готувала апеляцію.

Уже в березні того ж року Понирка знову затримали — цього разу п’яним за кермом у Саксаганському районі. Йому склали протокол за ст. 130 КУпАП, що передбачає штраф та позбавлення прав. Крім того, у місті його пов’язували ще з кількома конфліктами, зокрема нападом на жінку. Подейкували і про інші його кримінальні справи, зокрема пов'язані зі стріляниною, колл-центрами тощо. Однак ці чутки не підтверджені вироками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві винесли вирок вбивці підлітка. Напад на Максима Матерухіна стався на фунікулері в квітні 2024 року. Вбивця отримав довічний термін.