Украину постиг "железнодорожный террор". Рассказываем все, что об этом известно

Поезда задерживались из-за вынужденных обстоятельств

Злоумышленники придумали новый способ терроризировать украинцев — теперь правоохранители получают сообщение о минировании пассажирских поездов. Поэтому взрывотехническая служба вынуждена задерживать рейсы, проверяя вагоны.

В воскресенье вечером 12 октября в поезде Будапешт-Киев искали взрывчатку. Об этом сообщает телеграмм-канал Реальный Киев.

На время поисков взрывоопасных предметов пассажирам пришлось отойти на безопасное расстояние и укрыться в лесополосе, поскольку начался дождь с ветром. Детей, как говорится, полиция забрала к себе в автомобили.

Поезд, как сообщил канал "Труха", остановился возле населенного пункта Разино Житомирской области.

Поселок Разино

Кинологи, как сообщается, взрывчатку не обнаружили.

Кроме того, аналогичная ситуация сложилась и с поездом "Кривой Рог – Ивано-Франковск". Пассажирам больше часа пришлось ждать на улице и жечь костры, чтобы согреться, пока правоохранители искали взрывчатку.

Поезд "Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье" остановили на железнодорожной станции "Бурштин" из-за информации о возможном минировании, сообщили в полиции Прикарпатья.

Обследование вагонов саперами

Полицейские взрывотехники и кинологи со служебными собаками обследовали поезд снаружи и внутри вагонов. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Поезд вернулся к привычному курсированию.

Кинологи осматривали вагоны

Также из-за сообщения о взрывчатке задержали поезд Львов – Днепр.

Начался "фестиваль минований" поездов в субботу, когда неизвестные злоумышленники сообщили об угрозе взрыва на трех поездах дальнего сообщения. "Укрзализныця" получала сообщения о заминировании поездов:

№68/20 Киев — Варшава

№733 Днепр — Киев

№748 Тернополь — Киев

Поезда были вынужденно остановлены, а пассажиров пришлось высадить и отвести на безопасную дистанцию.

Пассажиры поезда Днепр — Киев ждут, когда правоохранители осмотрят подвижной состав

Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов взрывчатых веществ не обнаружили и задержка движения составила менее часа, отметила компания-перевозчик.

Стоит отметить, что по разным причинам в Украине задерживаются более двух десятков поездов. Больше всего отстают от графиков:

№73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пасс. (+3:14)

№705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+3:08)

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+3 часа)

Напомним, "Телеграф" писал, что поезда "Укрзализныци" спасают жизнь наших защитников. Речь идет о вагонах, которые используются исключительно для перевозки раненых военных.