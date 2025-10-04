Росія атакувала вокзал на Сумщині, десятки постраждалих. Де саме це сталося і як далеко звідти фронт

Російських удари було два, один з них попав на відео

Вдень 4 жовтня росіяни дроном вдарили по вокзалу на Сумщині. В цей час на залізничному вокзалі в Шостці якраз приймав пасажирів потяг "Шостка-Київ". Серед пасажирів та працівників Укрзалізниці — десятки постраждалих.

Що потрібно знати

Російські дрони вдарили по вокзалу в Шостці, багато постраждалих

Президент Зеленський підкреслив, що удар був цілеспрямованим

Без електропостачання залишились Шостка та Шосткинський район, лунали повторні вибухи

Шостка розташована менш ніж за 55 км від кордону з РФ

Оновлення: За даними Укрзалізниці, постраждала касирка приміського поїзда та пасажири, серед яких троє дітей. Вони вже отримують допомогу в лікарнях.

Удар був цілеспрямований

Відео з місця удару показав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що на місці працюють екстрені служби.

Удар був цілеспрямованим, вважає президент. Росіян від цього може зупинити тільки сила, розмов — недостатньо.

Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. Володимир Зеленський, президент України

В ОВА повідомили, що на місці розгорнутий оперативний штаб та триває рятувальна операція. В Сумиобленерго повідомили, що через російські удари без електроенергії Шостка та Шосткинський район. На момент написання матеріалу 13 годину 4 жовтня, в Шостці знову лунали вибухи.

На відео з моментом влучання російського "шахеда" видно, що він цілеспрямовано летить у потяг.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що ударів по вокзалу в Шостці було два. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував — цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка.

Горить потяг в Шостці

Шостка на Сумщині — що це за місто

Шостка — райцентр на півночі Сумської області, розташований недалеко від кордону з Росією — менше ніж в 55 км. До повномасштабного вторгнення тут жили близько 70 тисяч мешканців. Місто відоме хімічним та фармацевтичним виробництвом, зокрема Шосткинський завод "Зірка", де виробляли порох, і хімічний завод "Шостка". Знаходяться тут і відомі виробництва харчової продукції.

Шостка недалеко від кордону з РФ

