Мера Одеси Труханова можуть позбавити громадянства. Чому і як так вийшло

Питання наявності російського громадянства у міського голови Одеси регулярно спливає з 2014 року

Мер Одеси Геннадій Труханов може позбутися українського громадянства через те, що він начебто є власником російського паспорта. Його долю має вирішити комісія, яка вносить президенту України відповідні заяви на розгляд.

У понеділок, 13 жовтня, на комісії при президентові України нібито планують розглянути питання про позбавлення мера Одеси українського громадянства через наявність російського. Про це повідомив Геннадій Труханов.

Посадовець зазначив, що питання ймовірної наявності у нього паспорта РФ виникло ще у 2014 році, але відповідні органи здійснили перевірку та не знайшли доказів, що він має російське громадянство.

Копія російського паспорту Геннадія Труханова, виданого у 2015 році

Російське консульство у 2014 та 2016 роках надавало підтвердження про відсутність російського громадянства у Труханова. У 2018 році НАБУ отримало від МВС Росії лист-відповідь, у якому зазначалося, що Геннадій Труханов громадянство РФ не отримував та кордон не перетинав, розповів мер.

"Ті фейкові паспорти, які іноді публікують — недійсні, фальшиві", — наголосив Геннадій Труханов.

За його словами, він вже майже не звертає на подібні історії уваги, але дізнався, що комісія при президентові України через нібито наявність російського громадянства планує розглянути питання про позбавлення українського.

Труханов наголосив, що "паспорт", який виник як "доказ" отримання громадянства РФ, був виданий у Криму 15 грудня 2015 року. Але, як підкреслив мер, у той період він фізично перебував в Одесі.

Мер Одеси вважає це провокацією та закликав уповноважені органи провести ретельну перевірку документів, аби встановити правду.

Водночас одеський волонтер та активіст Сергій Стерненко опублікував скан-копії документів, які він визначив як докази російського громадянства Геннадія Труханова.

Заява на отримання російського паспорту

Документ

Копія дркумента

Виписка з суду

Серед "паперів", як запевняє Стерненко, власноруч заповнена Трухановим заява на видачу паспорта, рішення російських судів та документи від МВС РФ.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", раніше Сергій Стерненко вже звинувачував мера Одеси Геннадія Труханова, що той має російське громадянство.