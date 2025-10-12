Мэр Одессы Труханова может быть лишен гражданства. Почему и как так получилось

Вопрос наличия российского гражданства у городского головы Одессы регулярно возникает с 2014 года

Мэр Одессы Геннадий Труханов может лишиться украинского гражданства из-за того, что он якобы владеет российским паспортом. Его судьбу должна решить комиссия, которая вносит президенту соответствующие заявления на рассмотрение.

В понедельник, 13 октября, на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении мэра Одессы украинского гражданства из-за наличия российского. Об этом сообщил Геннадий Труханов.

Чиновник отметил, что вопрос вероятного наличия у него паспорта РФ возник еще в 2014 году, но соответствующие органы провели проверку и не нашли доказательств, что он имеет российское гражданство.

Копия российского паспорта Геннадия Труханова, выданного в 2015 году

Российское консульство в 2014 и 2016 годах давало подтверждение об отсутствии российского гражданства у Труханова. В 2018 году НАБУ получило от МВД России письмо-ответ, в котором отмечалось, что Геннадий Труханов гражданство РФ не получал и границу не пересекал, рассказал мэр.

"Те фейковые паспорта, которые иногда публикуют — недействительны, фальшивы", — подчеркнул Геннадий Труханов.

По его словам, он уже почти не обращает на подобные истории внимания, но узнал, что комиссия при президенте Украины из-за якобы наличия российского гражданства планирует рассмотреть вопрос о лишении украинского.

Труханов подчеркнул, что "паспорт", возникший как "доказательство" получения гражданства РФ, был выдан в Крыму 15 декабря 2015 года. Но, как подчеркнул мэр, в тот период он находился физически в Одессе.

Мэр Одессы считает это провокацией и призвал уполномоченные органы провести тщательную проверку документов, чтобы установить правду.

В то же время, одесский волонтер и активист Сергей Стерненко опубликовал скан-копии документов, которые он определил как доказательства российского гражданства Геннадия Труханова.

Заявление на получение российского паспорта

Документ

Копия дркумента

Выписка из суда

Среди "бумажек", как уверяет Стерненко, собственноручно заполненное Трухановым заявление на выдачу паспорта, решения российских судов и документы от МВД РФ.

Напомним, как писал "Телеграф", ранее Сергей Стерненко уже обвинял мэра Одессы Геннадия Труханова, что у него есть российское гражданство.