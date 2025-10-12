Мэр Одессы Труханова может быть лишен гражданства. Почему и как так получилось
-
-
Вопрос наличия российского гражданства у городского головы Одессы регулярно возникает с 2014 года
Мэр Одессы Геннадий Труханов может лишиться украинского гражданства из-за того, что он якобы владеет российским паспортом. Его судьбу должна решить комиссия, которая вносит президенту соответствующие заявления на рассмотрение.
В понедельник, 13 октября, на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении мэра Одессы украинского гражданства из-за наличия российского. Об этом сообщил Геннадий Труханов.
Чиновник отметил, что вопрос вероятного наличия у него паспорта РФ возник еще в 2014 году, но соответствующие органы провели проверку и не нашли доказательств, что он имеет российское гражданство.
Российское консульство в 2014 и 2016 годах давало подтверждение об отсутствии российского гражданства у Труханова. В 2018 году НАБУ получило от МВД России письмо-ответ, в котором отмечалось, что Геннадий Труханов гражданство РФ не получал и границу не пересекал, рассказал мэр.
"Те фейковые паспорта, которые иногда публикуют — недействительны, фальшивы", — подчеркнул Геннадий Труханов.
По его словам, он уже почти не обращает на подобные истории внимания, но узнал, что комиссия при президенте Украины из-за якобы наличия российского гражданства планирует рассмотреть вопрос о лишении украинского.
Труханов подчеркнул, что "паспорт", возникший как "доказательство" получения гражданства РФ, был выдан в Крыму 15 декабря 2015 года. Но, как подчеркнул мэр, в тот период он находился физически в Одессе.
Мэр Одессы считает это провокацией и призвал уполномоченные органы провести тщательную проверку документов, чтобы установить правду.
В то же время, одесский волонтер и активист Сергей Стерненко опубликовал скан-копии документов, которые он определил как доказательства российского гражданства Геннадия Труханова.
Среди "бумажек", как уверяет Стерненко, собственноручно заполненное Трухановым заявление на выдачу паспорта, решения российских судов и документы от МВД РФ.
