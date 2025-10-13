Рус

Жан Беленюк показав жартівливе фото та викликав шквал критики

Олена Руденко
13 жовтня 2025
Жан Беленюк. Фото Колаж "Телеграф"

Більшість коментаторів досить різко відповіли спортсмену-нардепу

Народний депутат від партії "Слуги народу" Жан Беленюк опублікував жартівливе фото у мережі з "хуліганським" підписом. Проте далеко не всі сприйняли його з гумором.

Що треба знати:

  • Жан Беленюк зробив провокативний допис з гумором у соцмережах
  • Він не лишився непоміченим та викликав суперечливу реакцію
  • Далеко не всі українці поділяють грайливий настрій нардепа

Жан Беленюк, чемпіон світу з греко-римської боротьби, на своїй Facebook-сторінці показав власне фото у величезних боксерських рукавичках золотистого кольору. Нардеп посміхається та виглядає задоволеним.

Шукаю кого відп**дити, — підписав знімок Беленюк

Жан Беленюк
Фото Жана Беленюка, що розбурхало українців

Публікація нардепа викликала широкий резонанс, під нею понад 800 реакцій та понад 150 коментарів. Гумор підтримали одиниці. Ось поодинокі позитивні коментарі:

  • Треба на роботу взяти
  • Усіх тих хто при владі крав, краде…
  • Золоті слова і своєчасно сказані

Проте більшість коментаторів незадоволені публікацією Беленюка. Деякі пропонують відповідь нардепу — в час війни довго не треба шукати, з ким би поборотися, відповідь очевидна, — ворога, який прийшов вбивати українців та віднімати наші землі. Дехто просить видалити допис, адже їм неприємно таке читати.

  • На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний то в залі, то на змаганнях, то в Раді. Засидівся!? Так пацанячої роботи багато
  • Давай на передову, там знайдеш
  • Не хоч до нас в бригаду? Ми тобі організуємо купу опонентів. Заодно буде менше часу на те щоб ганьбитися
  • З повагою до Вас, до праці та наполегливості! Невже Ви так не поважаєте своїх шанувальників. Видаліть, неприємно

Жан Беленюк — видатний спортсмен, що пішов у політику

Жан Беленюк — відомий український спортсмен, який здобув звання чемпіона світу та Європи з греко-римської боротьби. Також він став срібним і золотим призером Олімпійських ігор. У 2019 році Беленюк обрався до Верховної Ради від партії "Слуга народу", ставши першим афроукраїнцем серед народних обранців. Долучитися до партії спортсмену запропонував особисто президент України Володимир Зеленський. Беленюк є першим заступником голови Комітету Ради з питань молоді та спорту.

Народний депутат України Жан Беленюк у Верховній Раді
Жан Беленюк у Верховній Раді

