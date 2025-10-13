Жан Беленюк показав жартівливе фото та викликав шквал критики

Більшість коментаторів досить різко відповіли спортсмену-нардепу

Народний депутат від партії "Слуги народу" Жан Беленюк опублікував жартівливе фото у мережі з "хуліганським" підписом. Проте далеко не всі сприйняли його з гумором.

Жан Беленюк, чемпіон світу з греко-римської боротьби, на своїй Facebook-сторінці показав власне фото у величезних боксерських рукавичках золотистого кольору. Нардеп посміхається та виглядає задоволеним.

Шукаю кого відп**дити, — підписав знімок Беленюк

Фото Жана Беленюка, що розбурхало українців

Публікація нардепа викликала широкий резонанс, під нею понад 800 реакцій та понад 150 коментарів. Гумор підтримали одиниці. Ось поодинокі позитивні коментарі:

Треба на роботу взяти

Усіх тих хто при владі крав, краде…

Золоті слова і своєчасно сказані

Проте більшість коментаторів незадоволені публікацією Беленюка. Деякі пропонують відповідь нардепу — в час війни довго не треба шукати, з ким би поборотися, відповідь очевидна, — ворога, який прийшов вбивати українців та віднімати наші землі. Дехто просить видалити допис, адже їм неприємно таке читати.

На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний то в залі, то на змаганнях, то в Раді. Засидівся!? Так пацанячої роботи багато

Давай на передову, там знайдеш

Не хоч до нас в бригаду? Ми тобі організуємо купу опонентів. Заодно буде менше часу на те щоб ганьбитися

З повагою до Вас, до праці та наполегливості! Невже Ви так не поважаєте своїх шанувальників. Видаліть, неприємно

Жан Беленюк — видатний спортсмен, що пішов у політику

Жан Беленюк — відомий український спортсмен, який здобув звання чемпіона світу та Європи з греко-римської боротьби. Також він став срібним і золотим призером Олімпійських ігор. У 2019 році Беленюк обрався до Верховної Ради від партії "Слуга народу", ставши першим афроукраїнцем серед народних обранців. Долучитися до партії спортсмену запропонував особисто президент України Володимир Зеленський. Беленюк є першим заступником голови Комітету Ради з питань молоді та спорту.

Жан Беленюк у Верховній Раді

