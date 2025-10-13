Жан Беленюк показал шутливое фото и вызвал шквал критики

Большинство комментаторов довольно резко ответили спортсмену-нардепу

Народный депутат от партии "Слуги народа" Жан Беленюк опубликовал шутливое фото в сети с "хулиганской" подписью. Однако далеко не все восприняли его с юмором.

Что нужно знать:

Жан Беленюк сделал провокационное сообщение с юмором в соцсетях

Оно не осталось незамеченным и вызвало противоречивую реакцию

Далеко не все украинцы разделяют игривое настроение нардепа

Жан Беленюк, чемпион мира по греко-римской борьбе, на своей Facebook-странице показал собственное фото в огромных боксерских перчатках золотистого цвета. Нардеп улыбается и выглядит довольным.

Ищу кого отп**дить, — подписал снимок Беленюк

Фото Жанна Беленюка, что взбудоражило украинцев

Публикация нардепа вызвала широкий резонанс, под ней более 800 реакций и более 150 комментариев. Юмор поддержали единицы. Вот единичные положительные комментарии:

Надо на работу взять

Всех тех, кто у власти воровал, ворует…

Золотые слова и своевременно сказанные

Однако большинство комментаторов недовольны публикацией Беленюка. Некоторые предлагают ответ нардепу — во время войны долго не нужно искать, с кем бы побороться, ответ очевиден — с врагом, что пришел убивать украинцев и отнимать наши земли. Кое-кто просит удалить сообщение, ведь им неприятно такое читать.

На ЛБЗ скатайся, там есть кого. А то бедный, то в зале, то на соревнованиях, то в Раде. Засиделся!? Так пацанячьей работы много

Давай на передовую, там найдешь

Не хоч к нам в бригаду? Мы организуем тебе кучу оппонентов. Заодно будет меньше времени на то, чтобы позориться

С уважением к Вам, к труду и настойчивости! Неужели Вы так не уважаете своих поклонников? Удалите, неприятно

Жан Беленюк — выдающийся спортсмен, пошедший в политику

Жан Беленюк — известный украинский спортсмен, получивший звание чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе. Также он стал серебряным и золотым призером Олимпийских игр. В 2019 году Беленюк избрался в Верховную Раду от партии "Слуга народа", став первым афроукраинцем среди народных избранников. Присоединиться к партии спортсмену лично предложил президент Украины Владимир Зеленский. Беленюк является первым заместителем председателя Комитета Совета по молодежи и спорту.

Жан Беленюк в Верховной Раде

