Жан Беленюк гарним жестом закінчив кар'єру. З медаллю! (Фото дня)

Сам спортсмен поки не робив жодних офіційних заяв про свою перемогу.

Народний депутат України, заслужений майстер спорту та відомий борець греко-римського стилю Жан Беленюк завершив спортивну кар’єру. На Олімпіаді-2024 у Парижі він зібрав повний комплект нагород.

Про своє рішення спортсмен повідомляв раніше, а одразу після переможного бою на Олімпійських іграх залишив своє взуття на рингу.

33-річний Жан Беленюк переміг поляка Аркадіуша Кулініча з рахунком 3:1. Поєдинок відбувся у вазі до 87 кілограмів. Першим рахунок відкрив поляк, а українця суддя поставив у партер, після чого він зміг розірвати захоплення суперника. Після цього Беленюк взяв ініціативу у свої руки та спроби Кулініча атакувати були безуспішними. Зрештою Жан Беленюк завоював бронзову медаль.

Джерело фото: X

Джерело фото: Х

На радощах українець станцював гопак прямо на килимі для боротьби, а потім на очах у сотень тисяч глядачів зняв взуття та залишив його там. Цей жест означає, що спортсмен завершує свою професійну кар’єру. До речі, він зібрав повний набір олімпійських нагород: у 2016 році в Ріо-де-Жанейро завоював срібло, у 2020 році в Токіо вибрав золото, і в Парижі у 2024 році отримав бронзу.

Джерело фото: tribunaua

У мережі вже відреагували на перемогу Жана Беленюка та його відхід із великого спорту. Президент України Володимир Зеленський подякував українським спортсменам за їхні блискучі виступи та опублікував кадри моменту перемоги Жана Беленюка.

До привітань приєднався і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також українці в мережі. Дехто жартує про те, що спортсмен "провів переговори з Польщею". А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що Україна вже має 10 олімпійських медалей у Парижі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що боксер Олександр Хижняк приніс Україні третє золото на Олімпіаді-2024 у Парижі. Поєдинок із казахстанським боксером Нурбеком Рахатули Оралбайєм завершився за три раунди.