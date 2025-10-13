У Львові скандал через хробака у випічці. Пекарня пояснила вірусне відео

"Ваш Лаваш" розслідує відео з хробаком у випічці — усі львівські точки під перевіркою

Випічка іноді може принести неприємні сюрпризи. У кількох львівських Телеграм-каналах опублікували фото та відео хробака, ніби то знайденого в одному з виробів української мережі пекарень "Ваш Лаваш".

Що потрібно знати

У львівських Telegram-каналах поширюють відео хробака у випічці "Ваш Лаваш"

У компанії проводять перевірку й просять клієнта вийти на зв’язок

У дописі не вказано локацію, де була придбана випічка. З огляду на зовнішній вигляд, можна припустити, що це якийсь різновид сендвіча. На пекарню вказує фірмовий пакет. "Телеграф" звернувся до мережі з запитанням, чи знають вони про ситуацію та як будуть діяти.

Хробак у випічці

У керуючому офісі "Ваш Лаваш" зазначили, що наразі ідентифікувати виріб не можуть: "У нас є сендвічі, але вони декоруються кунжутом, переглянули контроль випічки протягом останніх трьох днів — такої випічки без кунжуту немає ні на вітринах, ні в списаній продукції".

В компанії наголошують — готові розібратися з ситуацією з клієнтом, компенсувати та перевірити санітарний стан локації, як тільки стане відомо, де придбаний виріб. Адже на точках продажу раз на дві години роблять фотозвіт і подібного сендвічу не було. Попередній аудит по закладах у Львові провели — за останні кілька днів подібного товару не зафіксовано на вітрині, тож технологи не можуть його упізнати.

Наразі клієнт не вийшов на зв'язок, тож у компанії закликають зв'язатися за номерами телефонів на сайті, надати чек або повідомити, де була зроблена покупка.

