Во Львове скандал из-за червяка в выпечке. Пекарня объяснила вирусное видео

"Ваш Лаваш" расследует видео с червем в выпечке — все львовские точки под проверкой

Выпечка иногда может принести неприятные сюрпризы. В нескольких львовских Телеграмм-каналах опубликовали фото и видео червя, якобы найденного в одном из изделий украинской сети пекарен "Ваш Лаваш".

Что нужно знать

Во львовских Telegram-каналах распространяют видео червя в выпечке "Ваш Лаваш"

В компании проводят проверку и просят клиента выйти на связь

В сообщении не указана локация, где была приобретена выпечка. Учитывая внешний вид, можно предположить, что это некая разновидность сэндвича. На пекарню указывает фирменный пакет. Телеграф обратился к сети с вопросом, знают ли они о ситуации и как будут действовать.

Червь в выпечке

В управляющем офисе "Ваш Лаваш" отметили, что пока идентифицировать изделие не могут: "У нас есть сэндвичи, но они декорируются кунжутом, пересмотрели контроль выпечки в течение последних трех дней — такой выпечки без кунжута нет ни на витринах, ни в списанной продукции".

В компании отмечают: готовы разобраться с ситуацией с клиентом, компенсировать и проверить санитарное состояние локации, как только станет известно, где приобретено изделие. Ведь на точках продаж раз в два часа делают фотоотчет и подобного сэндвича не было. Предыдущий аудит по заведениям во Львове провели — за последние несколько дней подобный товар не зафиксирован на витрине, поэтому технологи не могут его узнать.

Пока клиент не вышел на связь, поэтому в компании призывают связаться по номерам телефонов на сайте, предоставить чек или сообщить, где была сделана покупка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы иронизировали из червей в червивой черешне. Они даже посчитали, сколько нужно съесть для ежедневной нормы белка.