Бережемо генетичний фонд для Путіна? Військовий експерт пояснив, чи варто мобілізувати 23-річних

Коли на фронт ідуть 40-50-річні — держава програє́ війну

Пропозиція командира батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади "Хама" про чергове зниження мобілізаційного віку — тепер до 23 років, починаючи з 2026-го, є резонною через те, що бійці такого віку воюють значно ефективніше за 50-річних.

Що потрібно знати:

В Україні 40-50-річних чоловіків значно більше, як хлопців 18-22 років

Найбільш ефективними є бійці до 30 років

Влада України може зберегти генофонд, але втратити країну

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук.

За його словами, питання зниження мобілізаційного віку в Україні постійно постає у розмовах із військовими експертами зі США та Європи, які "в шоці" від нашої системи набору особового складу.

— Тиждень тому доводилося їм пояснювати позицію нашого політичного керівництва. Позиція американців, позиція європейців однозначна, вони кажуть: "Ефективно воюють люди від 20 до 30 років. По стану здоров'я, по енергії, по когнітивних здібностях", — каже військовий експерт.

Він наголосив, що це — найбільш ефективний вік, коли людина витримує і фізичне, і психологічне навантаження.

— Коли на фронт ідуть 40-50-річні, це значить, що держава програє́ війну. Це останній ресурс, який у неї є. А ми вже три роки воюємо такими людьми, — нагадав керівник безпекових програм.

Він додав, що в Україні "демографічна яма" виникла по віковій групі якраз найбільш придатних до військової служби людей – 18-22 роки. А демографічний сплеск був під завісу існування Радянського Союзу, тобто наприкінці 1980-х. Тому осіб похилого віку значно більше, аніж молодих людей. Тому влада країни вирішила зберегти цей генетичний фонд.

— Один американський спецназівець каже: "Очевидно, ви бережете генетичний фонд для Путіна, для росіян". Частково він прави́й, бо найпростіше і найактуальніше для всіх — останні ворожі ракетно-дронові удари по Києву, по наших містах, по нашій енергетиці. Всі накинулись на нашу Протиповітряну оборону, що вона хрінова, стала слабка, не має достатнього озброєння. А чому вона має бути потужна? Сили ППО небезпідставно вважають тиловими підрозділами. І комплектують їх відповідно, як всі підрозділи в тилу. Десь на 50 відсотків, — каже член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО".

Він переказав розмову з молодим бійцем, який з 2022-го року служить у з’єднанні ППО, що захищає Київ.

— Він каже: "Ми спрацювали добре, збили 20 повітряних цілей (в один з останніх нальотів на столицю. — Ред.), але могли спрацювати значно краще, тому що укомплектованість нашого підрозділу становить 50 відсотків". Плюс у ППО направляють людей не найбільш здорових (більш-менш придатних направляють у підрозділи на фронт, на передок). А в ППО ідуть [бійці] вже не першої свіжості, — підсумував Павло Лакійчук.

