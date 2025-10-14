Бережем генетический фонд для Путина? Военный эксперт объяснил, стоит ли мобилизовать 23-летних

Когда на фронт идут 40-50-летние — государство проигрывает войну

Предложение командира батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады "Хама" об очередном снижении мобилизационного возраста — теперь до 23 лет, начиная с 2026-го, резонно из-за того, что бойцы такого возраста воюют значительно эффективнее 50-летних.

Что нужно знать:

В Украине 40-50-летних мужчин гораздо больше, чем парней 18-22 лет

Наиболее эффективны бойцы до 30 лет

Власти Украины могут сохранить генофонд, но потерять страну

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук.

По его словам, вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине постоянно возникает в разговорах с военными экспертами из США и Европы, которые "в шоке" от нашей системы набора личного состава.

— Неделю назад приходилось им объяснять позицию нашего политического руководства. Позиция американцев, позиция европейцев однозначна, они говорят: "Эффективно воюют люди от 20 до 30 лет. По состоянию здоровья, по энергии, по когнитивным способностям", — говорит военный эксперт.

Он подчеркнул, что это — наиболее эффективный возраст, когда человек выдерживает и физическую, и психологическую нагрузку.

— Когда на фронт идут 40-50-летние, значит государство проигрывает войну. Это последний ресурс, который у него есть. А мы уже три года воюем такими людьми, – напомнил руководитель программ безопасности.

Он добавил, что в Украине "демографическая яма" возникла по возрастной группе наиболее подходящих к военной службе лиц — 18-22 года. А демографический всплеск был под занавес существования Советского Союза, то есть в конце 1980-х. Поэтому пожилых людей значительно больше, чем молодых. Поэтому власти страны решили сохранить этот генетический фонд.

— Один американский спецназовец говорит: "Очевидно, вы храните генетический фонд для Путина, для россиян". Частично он прав, потому что самое простое и актуальное для всех — последние вражеские ракетно-дроновые удары по Киеву, по нашим городам, по нашей энергетике. Все набросились на нашу Противовоздушную оборону, что она хреновая, стала слабой, не имеет достаточного вооружения. А почему она должна быть мощной? Силы ПВО не без оснований считают тыловыми подразделениями. И комплектуют их соответственно, как все подразделения в тылу. Где-то на 50 процентов, — говорит член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО".

Он пересказал разговор с молодым бойцом, который с 2022 года служит в соединении ПВО, защищающем Киев.

— Он говорит: "Мы сработали хорошо, сбили 20 воздушных целей (в один из последних налетов на столицу. — Ред.), но могли сработать гораздо лучше, потому что укомплектованность нашего подразделения составляет 50 процентов". Плюс в ПВО направляют людей не самых здоровых (более или менее подходящих направляют в подразделения на фронт, на передок). А в ПВО идут [бойцы] уже не первой свежести, — подытожил Павел Лакийчук.

