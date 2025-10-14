Ні води, ні опалення. Що зараз відбувається в окупованому Донецьку

Стабільного водопостачання в квартирах немає кілька місяців, а автомати регулярно не доливають воду

Тимчасово окупований Росією Донецьк продовжує спіткати проблема з водою, адже навіть "контроль ціни" не рятує. Ба більше, "влада" міста якимсь чином спромоглась частково "запустити" опалення без води.

Що треба знати:

Катастрофічна ситуація з водою у Донецьку почалась влітку 2025, коли обміліли водосховища

Якість води, яку дуже рідко подають, жахлива, побутові прилади не витримують

Пушилін вже знайшов "причину", якщо опалення в Донецьку не запрацює на повну

Як повідомляють місцеві пабліки, люди використовують лише привізну воду, якої на усіх не вистачає. Адже у багатьох дворах стоять пусті бочки, які ніхто не наповнює. Зокрема це помітили по вул. Цусімська, 56 та вул. Незалежності, 8.

Окрім того, "влада" Донецька посилила контроль за вартістю питної води. Так, середня ціна за 5 л баклажку 50 рублів — 26,2 грн. Проте чимало автоматів з водою недоливають кількасот мл, коли ними користуються. Зокрема люди помітили, що кожні 5 л автомат не доливає аж 100 мл. Для когось це здається дрібницею, але для донеччан, які вже кілька місяців живуть без водопостачання — це критично.

Ціна на воду в Донецьку

Пуста бочка в Донецьку

При цьому якість води, яку дуже рідко подавали, була настільки жахлива, що буквально "вбивала" бойлери та сантехніку. На одно з відео показано, у що перетворився бойлер після року постачання донецької води. До слова, приблизно те саме відбулось й з трубами та пральними машинами.

Опалювальний сезон без води

Попри відсутність стабільного водопостачання, "влада" Донецька заявляє, що з 13 жовтня запустила централізоване опалення. Нібито з 255 котелень вже працює 70 і це при тому, що води у місті немає. Також у зв'язку з початком опалювального сезону тимчасово призупинено роздачу води біля котелень.

"Насамперед тепло подається до лікарень, шкіл, дитячих садків та соціальних об'єктів. Після цього заплановано поетапне підключення багатоквартирного житлового фонду", — йдеться у повідомленні.

Проте так званий "голова Донецька" Денис Пушилін вже знайшов відмовку для проблем з опалення. Адже він наголосив: якщо донеччани зливатимуть воду з батарей, опалення не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав, на що росіяни за роки окупації перетворили річку під Донецьком.