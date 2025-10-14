Ни воды, ни отопления. Что сейчас происходит в оккупированном Донецке

Стабильного водоснабжения в квартирах нет несколько месяцев, а автоматы регулярно не доливают воду

Временно оккупированный Россией Донецк продолжает терзать проблема с водой, ведь даже "контроль цены" не спасает. Более того, "власть" города каким-то образом даже мечтает запустить отопление без воды.

Что нужно знать:

Катастрофическая ситуация с водой в Донецке началась летом 2025 года

Воду подают очень редко и ее качество ужасно — бытовые приборы не выдерживают

Пушилин уже нашел "причину", как объяснить отсутствие отопления в Донецке

Как сообщают местные паблики, люди используют только привозную воду, которой на всех не хватает. Ведь во многих дворах стоят пустые бочки, никто их не наполняет. В частности, это заметили по ул. Цусимская, 56 и ул. Независимости, 8.

Кроме того, "власти" Донецка усилили контроль за стоимостью питьевой воды. Так, средняя цена за 5 л баклажку 50 рублей – 26,2 грн. Однако многие автоматы с водой недоливают несколько сот мл, когда ими пользуются. В частности, люди заметили, что каждые 5 л автомат не доливает аж 100 мл. Для кого-то это кажется мелочью, но для дончан, уже несколько месяцев живущих без водоснабжения, — это критично.

При этом качество воды, которую очень редко подавали, было настолько ужасным, что буквально "убивало" бойлеры и сантехнику. На одном из видео показано, во что превратился бойлер после года использования донецкой воды. К слову, примерно то же произошло и с трубами и стиральными машинами.

Отопительный сезон без воды

Несмотря на отсутствие стабильного водоснабжения, "власти" Донецка заявляют, что с 13 октября запустили централизованное отопление. Якобы из 255 котельных уже работает 70, и это при том, что воды в городе нет. Также в связи с началом отопительного сезона временно приостановлена раздача воды возле котельных.

"Прежде всего тепло подается в больницы, школы, детские сады и социальные объекты. После этого запланировано поэтапное подключение многоквартирного жилищного фонда", — говорится в сообщении.

Однако так называемый "председатель Донецка" Денис Пушилин уже нашел отговорку для проблем с отоплением. Ведь он подчеркнул, что если дончане будут сливать воду с батарей, отопления не будет.

