Ніхто не хоче відпочивати в окупації. Що стало з відомими базами у Кирилівці

До війни в Кирилівці вирувало життя

Одним із улюблених місць для літнього відпочинку в Україні до війни було курортне селище Кирилівка на Азовському морі. Після окупації туристичний бізнес у Донецькій та Запорізькій областях занепав. У Кирилівці відпочиваючих не було навіть у серпні, який зазвичай є піком сезону.

Місцеві жителі, які не поїхали з різних причин, виживають як можуть. Раніше курортний сезон годував цілий рік. "Телеграф" вирішив порівняти, як ідуть справи на двох базах відпочинку, де раніше доводилося бронювати номер мало не до початку сезону.

Гостьовий будинок "Абажур"

У центрі Кирилівки та за 7-10 хвилин ходьби від пляжу розташований двоповерховий "Абажур" з басейном у дворі. У ньому здавалися 20 номерів, починаючи від двомісних та закінчуючи розрахованими на 9 осіб. Вартість двомісного номера ще 2020 року становила 650 грн на добу.

Гостьовий будинок "Абажур"

Гостьовий будинок "Абажур" ціни в 2020

Сьогодні власники також намагаються заробити на відпочиваючих, проте попри те, що кількість номерів зменшилася до 15, прайс в мініготелі починається від 1500 рублів за той же двомісний номер, що сьогодні відповідає 750 грн. Номер на 3 осіб коштуватиме 2000 рублів, на 4 – 2500 рублів, а 6 осіб можуть розміститися у 2-кімнатному номері за 3500 рублів.

Варто зазначити, що сьогодні таких цін на морський відпочинок в Україні не знайдеш. Наприклад, у Чорноморську навіть економ у мансарді на двох обійдеться у 800-1000 грн, а за звичайний економ доведеться викласти 1200, не кажучи вже про номери класу люкс. З цього випливає, що власники гостьового будинку демпінгують, щоб отримати хоч якихось постояльців.

Гостьовий будинок TeRRaSSe

Ще один популярний за колишніх часів готель за 10 хвилин ходьби від пляжу з терасами та альтанками пропонував люксові та напівлюксові номери. Мінімальна вартість номера у 2020 році становила 700 грн.

Гостьовий будинок TeRRaSSe у Кирилівці

Гостьовий будинок TeRRaSSe ціни в 2020

Сьогодні тут майже такі ж ціни (1500 руб), тобто вони не змінилися за 5 років, попри те, що вартість решти зросла в рази. Але власникам гостьових будинків в окупованій Кирилівці за щастя здати номер за будь-які гроші.

Нагадаємо, курортний сезон 2025 року у Кирилівці показав загальну картину окупації. Хоча пляжі частково обладнані парасольками та водяними атракціонами, проте людей на них дуже мало.