"Жарти закінчилися": військовий розповів, що змінить надання ракет Tomahawk Україні
Тиск США на Путіна зростатиме?
Президент США Дональд Трамп анонсував, що говоритиме на зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським 17 жовтня про зброю, в тому числі про ракети Tomahawk. Раніше Трамп визнав, що рішення про передачу Києву американських далекобійних ракет фактично вже ухвалено.
Що треба знати
- Трамп обговорить з Зеленським передачу ракет Tomahawk цього тижня.
- США готові змінити підходи до військової підтримки України.
- Постачання зброї стане потужним сигналом для Кремля.
Як пояснив "Телеграфу" політичний експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, подібні заяви — це сигнал, що Сполучені Штати готові досить серйозно змінити свої підходи в підтримці України.
"Ракети Tomahawk — це такий збірний образ того, що США готові надсилати чи продавати Україні більше озброєння. Це знакова підтримка. Поставити нам Tomahawk чи інше озброєння для ударів вглиб — означає послати чіткий сигнал Росії, що будь-які жарти закінчились, час серйозно до цього поставитися, і що тиск на Путіна буде зростати", — сказав Мусієнко.
За його словами, потенційне надання ракет ознаменує "новий та більш сприятливий" етап для України.
Зараз тривають обговорення щодо закупівель [американської зброї] за кошти європейських партнерів по НАТО, і маю надії, що все буде позитивно. Якщо [надання Tomahawk] станеться, це буде і потужний сигнал Кремлю, і підтримка для нас, насамперед,
