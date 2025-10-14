Чи вигадають росіяни свою "відповідь" на Tomahawk: у НАТО пояснили

В Альянсі розповіли, які випробування проходять у Росії

У відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського глава США Дональд Трамп зазначив, що зможе надати ракети Tomahawk, якщо російський лідер Володимир Путін не буде здійснювати кроків до наближення врегулювання війни. У НАТО вважають, що росіяни не винайдуть у зв'язку з цим нічого нового.

Що треба знати:

Трамп може надати Україні ракети Tomahawk

У НАТО вважають, що Росія не відповість на Tomahawk новою зброєю

Росія продовжує свої звичайні цикли випробувань у рамках військових програм

Про це заявив високопосадовець НАТО на брифінгу, повідомляє кореспондентка "Телеграфу". Москва не відповість на Tomahawk новою зброєю.

"Щодо реакції на ракети Tomahawk — гадаю, ми не побачимо жодних нових розробок зброї, над якою росіяни дійсно працювали б — нічого, ніякої нової зброї не буде представлено", – сказав чиновник.

Він пояснив, що тривають звичайні цикли випробувань, які Росія продовжує проводити в рамках військових програм протягом всієї війни. Саме тому він не думає, що відповіддю Кремля обов'язково буде нова зброя.

Раніше високопосадовець НАТО пояснив, що наслідки використання Tomahawk залежатимуть від їх кількості та мети. На його думку, вони збільшать потужність та можливості України.

Ми також розповіли, що особливого у ракетах, які Трамп може надати Києву. Tomahawk має дальність понад 2,5 тисячі км та високу точність. Завдяки сучасній системі наведення та високій маневровості Tomahawk важко збити.