Давление США на Путина будет расти?

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что будет говорить на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 17 октября об оружии, в том числе о ракетах Tomahawk. Ранее Трамп признал, что решение о передаче Киеву американских дальнобойных ракет фактически уже принято.

Что нужно знать

Трамп обсудит с Зеленским передачу ракет Tomahawk на этой неделе.

США готовы поменять подходы к военной поддержке Украины.

Снабжение оружия станет мощным сигналом для Кремля.

Как пояснил "Телеграфу" политический эксперт, военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко, подобные заявления — это сигнал, что Соединенные Штаты готовы достаточно серьезно изменить свои подходы в поддержке Украины.

"Ракеты Tomahawk — это такой сборный образ того, что США готовы присылать или продавать Украине больше вооружения. Это знаковая поддержка. Поставить нам Tomahawk или другое вооружение для ударов вглубь — значит послать четкий сигнал России, что любые шутки закончились, время будет серьезно к этому отнестись, и что давление на Путина".

По его словам, потенциальное предоставление ракет ознаменует "новый и более благоприятный" этап для Украины.

Сейчас продолжаются обсуждения по закупкам [американского оружия] за средства европейских партнеров по НАТО, и надеюсь, что все будет положительно. Если [предоставление Tomahawk] произойдет, это будет и мощный сигнал Кремля, и поддержка для нас прежде всего Александр Мусиенко.

Что особенного у ракет Tomahawk, которые могут быть переданы Украине

