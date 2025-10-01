Зима близько. У ЗСУ розповіли, чи допоможе погода Росії піти у наступ

Погода в Україні погіршується, але ЗСУ навіть у таких умовах готові дати відсіч ворогові, вважає відомий військовий

Командир ЗСУ Дмитро Капітула вважає, що зима навряд чи допоможе росіянам наростити кількість атак за участю танків та броньованої техніки. Погодні умови можуть вплинути на виконання бойових завдань, але з аналогічними проблемами зіткнеться і ворог, упевнений військовий.

Що потрібно знати:

Погодні умови вплинуть на виконання бойових завдань

Захисники міцно тримають свої позиції та готові до будь-якого сценарію розвитку подій

Остання спроба окупантів провести штурм із важкою технікою завершилася для них провалом

В інтерв’ю "Телеграфу" командир легендарної 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України підполковник Дмитро Капітула наголосив, що його бригада готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Так він прокоментував питання про осінній сезон дощів, який може обмежити використання безпілотників через туманну погоду та збільшити кількість піших штурмів ворога.

Прогноз на осінь та погодний паритет

Слід враховувати, що погодні умови можуть ускладнити виконання бойових завдань, але з тими самими проблемами зіткнеться і ворог. Тому в цьому аспекті йдеться про певний паритет. пояснив Дмитро Капітула.

За його словами, незважаючи на всі виклики, 46 ОАемБр міцно тримає свої позиції та готова ефективно відповісти на будь-які дії супротивника.

Ризик наступу важкою технікою та готовність бригади

Щодо ризику наступу росіян із настанням холодів, коли земля замерзне і зможе витримувати важку техніку, командир нагадав про останні спроби окупантів.

Одна з останніх спроб окупантів проводити штурмові дії із застосуванням важкої техніки завершилася для них провалом. Наші побратими влаштували їм пекельну зустріч, розповів підполковник.

