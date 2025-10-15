Веде бізнес в окупованому Криму та закликає до знищення України: де зараз ексміністр освіти Табачник

Табачник втік до Росії у 2014 році

Дмитро Табачник — колишній міністр освіти і науки України за часів президентства Віктора Януковича. Протягом своєї діяльності політик поширював антиукраїнські ідеї — виступав за скорочення вивчення історії України та скасування українського дубляжу. Також ми розповідали, де зараз мешкає дружина Табачника.

Де зараз Дмитро Табачник

Після Революції Гідності Табачник втік до Росії слідом за Януковичем. У 2015 році СБУ оголошувала ексміністра у розшук за звинувачення у зловживанні службовим становищем для привласнення майна.

У 2018 році політик почав бізнес в окупованому Криму, сплачуючи податки в бюджет Росії. Він займався орендою та лізингом вантажних транспортних засобів і продажем сільськогосподарської сировини.

У 2022 році СБУ повідомила Табачнику підозру у державній зраді. Причина — докази співпраці ексміністра з російськими спецслужбами. Водночас політик почав співпрацювати з росіянами у Херсонській та Запорізькій областях під час окупації. Він консультував зрадників Сальдо і Балицького щодо проведення псевдореферендумів.

Окрім цього, політик балотувався у депутати на окупованій Запорізькій області від партії "Єдина Росія". Згодом він став радником зрадника Балицького на цій території. Табачник отримував медаль від окупантів за участь у так званій "СВО". Також він надавав "методичну" допомогу з переформатування освітньої галузі за російськими стандартами.

У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив Табачника українського громадянства. Також проти ексміністра ввели санкції терміном на 10 років. Прокуратура заарештувала статки політика — понад 2 мільйони доларів. Згодом йому оголосили ще одну підозру — допомога країні-агресорці та порушення законів та звичаїв війни.

У 2024 році Табачника визнали винним у державній зраді, пособництві Росії та порушення законів та звичаїв війни. Йому присудили 15 років обмеження волі заочно та конфіскували майно на понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про половину квартири на Ярославовому валу у Києві та п’ять земельних ділянок в Козині.

Адвокат Табачника оскаржував рішення суду. Він стверджував, що немає доказів про скоєння злочинів Табачником і вимагав скасувати вирок. Однак апеляційний суд не задовольнив скаргу адвоката політика.

Зараз колишній міністр продовжує займатися антиукраїнською пропагандою. Під час одного із заходів Табачник закликав до деукраїнізації — знищення всього українського. Таке відео помітив журналіст Денис Казанський.

Політик дає інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, яким розповідає про "сільську і хуторянську" українську культуру. У його заявах простежується методичка кремлівського режиму — про "багату" російську літературу та паплюження української. Окрім цього, Табачник цинічно заявляв, що, начебто, українські націоналісти вбивали євреїв у Бабиному Яру.

Ексміністр пропонував поділити Україну, заявивши, що "русские земли должны отойти России". Однак незрозуміло, на якій підставі Табачник вирішив, що може розпоряджатися українськими територіями. Також політик казав, що не вважає галичан українцями.

У березні 2025 року у Криму зареєстрували ТОВ "Кримська молочна компанія", частка якого належить Табачнику. Також йому належить 15% ТОВ "Ліель-ФМ" і 100% ТОВ "Агростандарт" на півострові.

