Болен туберкулезом и деменцией? Что известно о Саакашвили сейчас и за что он сидит

Михаил Саакашвили сейчас находится в тюрьме

Михаил Саакашвили – бывший глава Одесской ОГА, советник Президента Украины и третий президент Грузии. Он известен проведением масштабных реформ в Грузии после "Революции роз". Сейчас он отбывает срок, а в марте 2025 года его признали виновным в растрате государственных средств и назначили еще 9 лет заключения.

Что нужно знать

В марте 2025 года Михаил Саакашвили получил дополнительный приговор на 9 лет за растрату государственных средств

По совокупности обвинений, включая незаконное пересечение границы в 2021 году, срок заключения политика теперь составляет 12, 5 лет

За что сидит в тюрьме Михаил Саакашвили

Еще в 2018 году суд в Грузии заочно признал Саакашвили виновным в превышении служебных полномочий. В частности, по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. По этому приговору он получил 6 лет заключения.

Валерий Гелашвили

В 2021 году, несмотря на предыдущие приговоры, Саакашвили тайно вернулся в Грузию, чтобы поддержать оппозицию перед выборами. Находясь в розыске, политик прибыл в Грузию в трейлере, который был загружен молочной продукцией на корабле из украинского порта. В марте 2025 года суд признал его виновным по этой статье и добавил еще 4,5 года заключения.

Михаил Саакашвили. Фото: Getty Images

В марте 2025 года Саакашвили также приговорили к 9 годам заключения за растрату госсредств. В сентябре этого же года тбилисский городской суд обязал экс-президента Грузии и бывшего руководителя Специальной службы государственной охраны вернуть в бюджет страны до 9 миллионов лари (около 3 млн долларов), сообщает Эхо Кавказа.

Михаил Саакашвили. Фото: Getty Images

После ареста в 2021 году Саакашвили в знак протеста неоднократно объявлял голодовку. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников экс-президента, состояние его здоровья значительно ухудшилось и он нуждался в лечении за границей.

Михаил Саакашвили в 2021 году

Михаил Саакашвили в 2021 году

В ноябре 2022 года адвокат грузинского политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

Михаил Саакашвили в 2021 году

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о младшей на 24 года избраннице Саакашвили. Пока он был в Украине и развивал отношения с Елизаветой Ясько, дома в Грузии его ждала законная жена, с которой он был вместе около 30 лет.