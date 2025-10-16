"Вбивство Парубія не має нас зупиняти": В’ятрович розповів про переслідування з боку Росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Політик назвав загибель колеги особистою втратою.
Політик, якого визнано персоною нон ґрата у РФ, нардеп Володимир В’ятрович, заявив, що, не збирається зупинятися, попри те, що може бути ціллю Кремля. Він наголосив, що навіть втрата друга і колеги Андрія Парубія і персональні ризики — не привід відмовлятися від боротьби за послаблення Росії.
Що потрібно знати
- В’ятрович визнає, що може бути ціллю Кремля, але заявляє — не зупиниться у боротьбі проти Росії
- Проти нього відкрита кримінальна справа в російській прокуратурі
- В’ятрович вважає, що навіть загибель його друга та колеги Андрія Парубія не має стати приводом для нерішучості
- Політик переконаний: послаблення Росії — ключовий крок до перемоги України
Про це він сказав в інтерв'ю "Телеграфу". В’ятрович каже — добре розуміє, що його діяльність не подобається Росії. Проти нього справді відкрита кримінальна справа у російській прокуратурі, яка досі не закрита.
Я цілком усвідомлюю, що моя діяльність спрямована проти Росії і я цього не приховую.
Повне інтерв'ю читайте за посиланням: "Бандеризму" ніколи не існувало: В'ятрович про польско-російські відносини, переслідування ДБР та найслабший парламент в історії
Загибель Андрія Парубія політик назвав особистою втратою. "Навіть це вбивство, на мою думку, не повинно нікого з нас зупиняти", — підкреслив він, додаючи, що потрібно не втрачати рішучості. Попри усвідомлену загрозу для життя та свободи, співрозмовник наполягає: послаблення Росії — ключ до перемоги України.
Довідково: Володимир В’ятрович — історик і політик, відомий своїми принциповими поглядами на українську ідентичність. Колишній очільник Інституту національної пам’яті, нині депутат від "Європейської солідарності".
Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку колишнього старшого слідчого з особливо важливих справ, подібні атаки на українських патріотів триватимуть. Проте від агресії з боку Росії в тилу не застраховані і звичайні громадяни.