"Вбивство Парубія не має нас зупиняти": В’ятрович розповів про переслідування з боку Росії

Політик назвав загибель колеги особистою втратою.

Політик, якого визнано персоною нон ґрата у РФ, нардеп Володимир В’ятрович, заявив, що, не збирається зупинятися, попри те, що може бути ціллю Кремля. Він наголосив, що навіть втрата друга і колеги Андрія Парубія і персональні ризики — не привід відмовлятися від боротьби за послаблення Росії.

Що потрібно знати

В’ятрович визнає, що може бути ціллю Кремля, але заявляє — не зупиниться у боротьбі проти Росії

Проти нього відкрита кримінальна справа в російській прокуратурі

В’ятрович вважає, що навіть загибель його друга та колеги Андрія Парубія не має стати приводом для нерішучості

Політик переконаний: послаблення Росії — ключовий крок до перемоги України

Про це він сказав в інтерв'ю "Телеграфу". В’ятрович каже — добре розуміє, що його діяльність не подобається Росії. Проти нього справді відкрита кримінальна справа у російській прокуратурі, яка досі не закрита.

Я цілком усвідомлюю, що моя діяльність спрямована проти Росії і я цього не приховую. Володимир В’ятрович, нардеп

Повне інтерв'ю читайте за посиланням: "Бандеризму" ніколи не існувало: В'ятрович про польско-російські відносини, переслідування ДБР та найслабший парламент в історії

Загибель Андрія Парубія політик назвав особистою втратою. "Навіть це вбивство, на мою думку, не повинно нікого з нас зупиняти", — підкреслив він, додаючи, що потрібно не втрачати рішучості. Попри усвідомлену загрозу для життя та свободи, співрозмовник наполягає: послаблення Росії — ключ до перемоги України.

Довідково: Володимир В’ятрович — історик і політик, відомий своїми принциповими поглядами на українську ідентичність. Колишній очільник Інституту національної пам’яті, нині депутат від "Європейської солідарності".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку колишнього старшого слідчого з особливо важливих справ, подібні атаки на українських патріотів триватимуть. Проте від агресії з боку Росії в тилу не застраховані і звичайні громадяни.