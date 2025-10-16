"Убийство Парубия не должно нас останавливать": Вятрович рассказал о преследовании со стороны России

Политик назвал гибель коллеги личной утратой.

Политик, признанный персоной нон грата в РФ, нардеп Владимир Вятрович заявил, что не собирается останавливаться, несмотря на то, что может быть целью Кремля. Он подчеркнул, что даже потеря друга и коллеги Андрея Парубия и персональные риски не повод отказываться от борьбы за ослабление России.

Что нужно знать

Об этом он сказал в интервью "Телеграфу". Вятрович говорит, что хорошо понимает, что его деятельность не нравится России. Против него действительно возбуждено уголовное дело в российской прокуратуре, которое до сих пор не закрыто.

Я полностью понимаю, что моя деятельность направлена против России и я этого не скрываю. Владимир Вятрович, нардеп

Гибель Андрея Парубия политик назвал личной утратой. "Даже это убийство, по моему мнению, не должно никого из нас останавливать", — подчеркнул он, добавляя, что нужно не терять решимости. Несмотря на осознанную угрозу жизни и свободе, собеседник настаивает: ослабление России — ключ к победе Украины.

Справка: Владимир Вятрович — историк и политик, известный своими принципиальными взглядами на украинскую идентичность. Бывший глава Института национальной памяти, ныне депутат от "Европейской солидарности".

