Вбиватимуть не лише публічних осіб: слідчий назвав погрози, які очікують на українське суспільство

Експерт перерахував, що може стати об’єктом наступних атак

Ризики цілеспрямованих атак проти публічних осіб з початку повномасштабного вторгнення були очевидними: вже відомі випадки нападу на Сергія Стерненка, вбивство Ірини Фаріон, Дем’яна Ганула та Андрія Парубія. Водночас терористичні акти можуть стати ще частішими.

Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив слідчий Руслан Сушко. Як він вважає, причини цього полягають і в характері сучасної війни, і в нестачі особового складу у системі національної безпеки.

Я б сказав, що я впевнений у тому, що такі події продовжуватимуться. Війна триває не лише на передовій

За його словами, у майбутньому спектр загроз може бути розширений: можуть відбуватися теракти у місцях скупчення людей, у метро чи на масових заходах.

"Ми вже неодноразово чули, коли працівники СБУ чи поліції знешкоджували потенційних терористів, які намагалися чи хотіли це зробити. Ми бачимо підриви ТЦК та терористичні акти щодо їхніх працівників чи приміщень", – нагадав колишній співробітник правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" писав, що Михайло Сцельніков, який визнав у суді, що застрелив ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, був двічі одружений і має сина, який зник безвісти на фронті. Його перша дружина публічно звинуватила підозрюваного не лише у вбивстві політика, а й у "повторному вбивстві" їхнього сина.