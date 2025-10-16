От газет и картонок до легенды Одессы: что скрывает история "7-го километра" (фото, видео)

Как рынок "7-й километр" стал символом эпохи и бизнес-империей, что видно из космоса.

На окраине Одессы существует настоящий мир. "7-й километр" — рынок, известный далеко за пределами области. Его история началась с того, как сюда выгнали Староконный рынок из самой Одессы, но то, что начиналось в 1989 году как стихийный базар, превратилось в один из крупнейших рынков Восточной Европы.

Как начиналась легенда

Официальной датой основания считают 19 декабря 1989 года. Продавцы раскладывали товар прямо на картонках, газетах, иногда на старых колясках. Места "бронировали" заранее — клали газету или платили бездомную 5 рублей, чтобы тот пришел раньше. Продавали тогда все, что можно было достать: джинсы "Wrangler" от моряков, кофты из люрекса и вообще любой дефицит. "7-й километр" быстро получил неофициальное название — "толчок", потому что там всегда "толкались" люди. Официальное название — ООО "Промтоварный рынок".

Рынок "7-й километр", конец 90-х

Эпоха 90-х не проходила незаметно

90-е делали рынок местом возможностей и опасностей. Карманы покупателей обрабатывали "щипачи", работавшие "под крышей" милиции. Происходили здесь и трагедии — рассказывают историю о продавщице, ошибочно отдавшей оптовому покупателю не только товар, но и кассу — 30 тысяч долларов. Безумные деньги в то время. В отчаянии она покончила с собой. Деньги вернули, но ситуацию уже не исправить.

Инфраструктура Промрынка: город в городе

Постепенно хаос начали приводить в порядок. Территорию огородили, заасфальтировали, поставили металлические столы, навесы – так родилось знаменитое "Поле чудес", первая официальная торговая площадь. Затем рынок стал разрастаться: контейнерные комплексы, павильоны, склады, паркинги, рестораны.

Развитие 7-го километра

"7-й километр" приобретает привычные черты

Сегодня "7-й километр" — это сложная инфраструктура. На территории расположено 15 тысяч торговых и складских объектов. Для удобства посетителей въезд и выезд организован с десяти сторон по всему периметру рынка. Рынок занимает более 75 гектаров и разделен на четыре крупные торговые зоны, упорядоченные по категориям товаров. В 2023 году рынок пытались продать. Сначала – за 104 миллиона гривен, потом – за 208. Но покупателя не нашлось.

Таков рынок, более похожий на современный

Интересный факт: рынок "засветился" в космосе

В 2013 году рынок попал на карты Google Earth – благодаря гигантской надписи "7 км". 13 тонн краски, 405 метров в длину — и теперь он виден даже с высоты 40 км.

"7-й километр" с 40 километров высоты

