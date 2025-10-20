"Бензином гасили?" Пожежа в гуртожитку Тернополя приголомшила українців (відео)

Припускалося, що спалахнула проводка, але реальна причина загоряння виявилася значно епічнішою

В Тернополі в гуртожитку Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) сталася сильна пожежа. Спочатку була версія, що спалахнула проводка, але потім стало відомо, що причиною пожежі стала банальна необережність під час приготування їжі на кухні.

За інформацією міських каналів, ввечері 19 жовтня спалахнула пожежа в будівлі 4-го гуртожитку ЗУНУ. Кімнати швидко наповнилися густим димом, студенти були змушені масово евакуюватися. На місце прибули екстрені служби — рятувальники, медики та поліція.

Ситуація перед гуртожитком

На щастя, обійшлося без постраждалих, причину інциденту швидко ліквідували. Спочатку вважалося, що загоряння виникло через несправність проводки. Проте потім стало відомо, що вогонь виник на кухні одного з поверхів під час приготування їжі. В мережі вже з'явилося відео моменту загоряння — студенти готували на кухні їжу, але сталася… ситуація.

У коментарях під опублікованими відео моменту пожежі українці відразу ж поцікавилися, чим саме намагалися затушити каструлю — може соляркою, або бензином? Інші ж звинуватили дівчат в елементарному незнанні фізики та кулінарії — достатньо було накрити каструлю кришкою, щоб вона затухла. А лити в палаючу олію воду — вірний та гарантований спосіб зробити масштабну пожежу.

Також у місцевих пабліках продемонстрували стан кухні після пожежі. На щастя, сильного поширення вогонь не отримав, тому матеріальні втрати не дуже великі — схоже, що хтось просто залишився без вечері, а ще буде платити за ремонт приміщення та обладнання.

