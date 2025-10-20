"Бензином гасили?" Пожар в общежитии Тернополя ошеломил украинцев (видео)

Предполагалось, что вспыхнула проводка, но реальная причина возгорания оказалась гораздо более эпичной

В Тернополе в общежитии Западноукраинского национального университета (ЗУНУ) произошел сильный пожар. Сначала была версия, что загорелась проводка, но потом стало известно, что причиной пожара стала банальная неосторожность при приготовлении еды на кухне.

По информации городских каналов, вечером 19 октября вспыхнул пожар в здании 4-го общежития ЗУНУ. Комнаты быстро наполнились густым дымом, студенты вынуждены были массово эвакуироваться. На место прибыли экстренные службы – спасатели, медики и полиция.

Ситуация перед общежитием

К счастью, обошлось без пострадавших, причину инцидента быстро ликвидировали. Сначала считалось, что возгорание возникло из-за неисправности проводки. Однако потом стало известно, что огонь возник на кухне одного из этажей во время приготовления пищи. В сети уже появилось видео момента возгорания – студенты готовили на кухне еду, но произошла… ситуация.

В комментариях под опубликованными видео момента пожара украинцы сразу же поинтересовались, чем пытались потушить кастрюлю — может соляркой, или бензином? Другие обвинили девушек в элементарном незнании физики и кулинарии — достаточно было накрыть кастрюлю крышкой, чтобы она затухла. А лить в горящее масло воду — верный и гарантированный способ устроить масштабный пожар.

Также в местных пабликах было продемонстрировано состояние кухни после пожара. К счастью, сильного распространения огонь не получил, поэтому материальные потери не очень велики — похоже, кое-кто просто остался без ужина, а еще будет платить за ремонт помещения и оборудования.

Напомним, во временно оккупированном Донецке после ряда взрывов 11 октября произошел масштабный пожар на территории гипермаркета "Сигма" (ранее там был украинский "Ашан"). Над городом поднялись столбы черного и густого дыма, а огонь начал быстро распространяться по всему магазину. В итоге украденный россиянами супермаркет сгорел дотла.