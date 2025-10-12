"Сігма" рухнула: у Донецьку вщент вигорів гіпермаркет із довгою історією, що про нього відомо (фото, відео)

Над місцем пригоди в небо здійнялися клуби густого чорного диму.

У тимчасово окупованому Донецьку після низки вибухів 11 жовтня сталася масштабна пожежа на території гіпермаркету "Сігма" (раніше там був український "Ашан"). Над містом піднялися стовпи чорного та густого диму, а вогонь почав швидко поширюватися по всьому магазину.

Що потрібно знати:

У Донецьку ввечері 11 жовтня пролунали вибухи

На території "Сігми" спалахнула масштабна пожежа

Очевидці в мережі поділилися фотографіями та відео з палаючим гіпермаркетом

Інформація про пожежу невдовзі після вибухів у місті почала з’являтися у соціальних мережах. На опублікованих кадрах видно, що полум’я охопило всю будівлю "Сігми". Повідомляється, що будівля, ймовірно, вигоріла вщент.

Що цікаво, у соцмережах місцеві пишуть, що нібито поряд із гіпермаркетом розташовані склади армії противника, звідки було чути повторні вибухи. Дехто зазначив, що вогонь перекинувся також і на посадку, де неодноразово помічали військові машини.

Що відомо про "Сігму"

Після російської окупації український гіпермаркет "Ашан" у Донецьку було захоплено та перейменовано "Сігма-Ленд". Інформація про його відкриття у мережі з’являлася у 2015 році.

9 квітня того ж року вивіску "Ашан" було знято, а замість неї з’явилася "Сігма-Ленд".

До окупації у Донецьку був "Ашан"

Потім у 2021 році загарбники заявили, що перейменували "Сігма-Ленд" на просто "Сігма".

У 2015 році росіяни відкрили "Сігму" на місці захопленого "Ашана"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найвідоміша будівля України — Донецький аеропорт, вже понад 10 років зруйнована. Свого часу він приймав тисячі пасажирів, але тепер стоїть знищений посеред поля.