Від війни страждають не лише люди. Як бойові дії впливають на птахів в Україні

Чорнобильська зона дечому навчила науковців

Війна в Україні, безумовно, впливає на птахів та тварин. Це питання має дві сторони, адже природа використовує різні механізми і для виживання, і для адаптації.

Що треба знати:

Війна допомогла деяким популяція відновити свою чисельність

На дельті Дніпра значно збільшилась кількість диких гусей

Чорнобильська зона показала позитивний вплин на природу за відсутності людей

Про це "Телеграфу" розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННВП, кандидат біологічних наук Микола Роженко. За його словами, війна торкнулась у першу чергу саме водоплавних птахів, які мешкають у річках та морях.

Наразі орнітологи та екологи спостерігають значне зростання кількості цих птахів. Особливо, якщо говорити про гусей звичайних та сірих, які оселились у дельті Дніпра.

"З початком військових дій, активних військових дій у дельті Дніпра, у нас чисельність цього виду збільшилася в тричі. Я не думаю, що ці птахи прилетіли з Місяця або десь з космосу", — каже Роженко.

Сірі гусі

За його словами, популяціях птахів зростає досить швидко, з кожним роком. Окрім того, чимало птахів перелетіли з зони активних бойових дій до більш спокійних, тим самим збільшивши популяцію. Роженко вважає, що на фронті все одно залишаються певні види, якщо їм це дозволяє біологія та ареал існування.

А відсутність дозволу на охоту вже як три роки призводить до того, що кількість птахів та деяких тварин зростає. Природа відновлюється від впливу людей.

Птахи на місці пожежі після атаки РФ

Еколог каже, що війна має дві сторони медалі для птахів та живих організмів. З одного боку — це знищення під час активних бойових дій, а з іншого — це відновлення популяції. Цікаво, що друге ймовірніше переважає над першим. Це добре демонструє Чорнобильська зона відчуження, де люди не живуть, а от тварини відновились. З'явились рисі, сови, вовки та інші види, які раніше вважались зникаючими.

"Працює правило, що в природі не буває порожнього місця. Тому, звичайно, ті території, які заміновані і там людей немає, багато буде тварин, які будуть це використовувати", — додає Роженко.

Резюмуючи він наголосив, що така тенденція — нормальний біологічний процес. Адаптивні механізми працюють скрізь роки і будуть працювати.

