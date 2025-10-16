Його поява віщує стійкі морози. Як виглядає найточніший пернатий "барометр" (фото)

Науковець Роженко розповів, як птахи "прогнозують" похолодання

В Україні мешкає чимало унікальних птахів, і серед них є ті, що можуть попередити про наближення похолодання. Йдеться не тільки про припутня чи перепілку, а й про гуску білолобу.

Що треба знати:

Гуска білолоба — передвісник стійкого похолодання

Зміна напрямку вітру відіграє вирішальну роль у міграції птахів

Білолоба полюбляє жити навіть на островах Північного Льодовитого океану

Як розповів "Телеграфу" Микола Роженко, співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук, приліт птахів до України на зимівлю зумовлений зміною вітру. Адже, якщо дує північний вітер птахи летять на південь зимувати в теплій місцевості, таку ж роль відіграє південний вітер.

Однак його вплив трохи інакших, адже за південного потоку повітря птахи відчувають тепло і не здійснюють переліт на південь. Виходить, що є птахи, які цілком можуть вважатись пернатими "барометрами". Роженко додає, що припутень та перепілка також передвісники похолодання, але гуска білолоба — найточніша в цьому плані.

Як виглядає гуска білолоба

"У нас вона з'являється за кілька днів до сильного похолодання", — каже експерт.

За його словами, наразі білолобу не бачили, тому й сильного похолодання не було. Проте зміна напрямку вітру може швидко це виправити.

Найточніший пернатий "барометр"

Гуска білолоба — птах родини Качкових. Він проводить більшу частину життя на землі, тому швидко бігає та ходить. Однак вміє непогано плавати та пірнати. В Україні — це пролітний, зимуючий вид.

Гуска білолоба

Довжина тулуба білолоби до 80 см, а розмах крил — до 170 см. Вага дорослої особини може сягати 3,2 кг. Колір пір'я у гуски зверху тьмяно-сірий, знизу дещо світліший. Має чорні плями на череві та білу пляму на лобі, яскраво помаранчеві лапи. Основний ареал життя птаха — тундрова частина Європи, Азі та Північної Америки. Також білолоба полюбляє жити на островах Північного Льодовитого океану.

