От войны страдают не только люди. Как боевые действия влияют на птиц в Украине

Чернобыльская зона кое-чему научила ученых

Война в Украине, безусловно, оказывает влияние на птиц и животных. Этот вопрос имеет две стороны, ведь природа использует разные механизмы и для выживания, и для адаптации.

Что нужно знать:

Война помогла некоторым популяциям восстановить свою численность

На дельте Днепра значительно увеличилось количество диких гусей

Чернобыльская зона показала положительное влияние на природу в отсутствие людей

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко. По его словам, война затронула в первую очередь именно водоплавающих птиц, обитающих в реках и морях.

Орнитологи и экологи наблюдают значительный рост количества этих птиц. Особенно если говорить про гусей обычных и серых, которые поселились в дельте Днепра.

"С началом военных действий, активных военных действий в дельте Днепра, у нас численность этого вида увеличилась в три раза. Я не думаю, что эти птицы прилетели с Луны или где-то с космоса", — говорит Роженко.

Серые гуси

По его словам, популяции птиц растет довольно быстро, с каждым годом. Кроме того, многие птицы перелетели из зоны активных боевых действий в более спокойные, тем самым увеличив популяцию. Роженко считает, что на фронте все равно остаются некоторые виды, если им это позволяет биология и ареал существования.

А отсутствие разрешения на охоту уже три года приводит к тому, что количество птиц и некоторых животных растет. Природа восстанавливается от воздействия людей.

Птицы на месте пожара после атаки РФ

Эколог говорит, что у войны есть две стороны медали для птиц и живых организмов. С одной стороны, это уничтожение во время активных боевых действий, а с другой — это восстановление популяции. Любопытно, что второе вероятнее преобладает над первым. Это хорошо демонстрирует Чернобыльская зона отчуждения, где люди не живут, а животные восстановились. Появились рыси, совы, волки и другие виды, ранее считавшиеся исчезающими.

"Работает правило, что в природе не бывает пустого места. Поэтому, конечно, те территории, которые заминированы и там людей нет, много будет животных, которые будут это использовать", — добавляет Роженко.

Резюмируя, он отметил, что такая тенденция — нормальный биологический процесс. Адаптивные механизмы работают в течение многих лет и будут работать.

