Українець сам собі виписував повістки у ТЦК і був покараний: навіщо він це робив

Чоловік хотів обдурити ТЦК підробленими повістками, але опинився в суді

У Полтаві чоловік отримав строки через спробу ухилення від мобілізації. Щоб обдурити ТЦК, він підробив повістку.

Про це йдеться у реєстрі судових рішень. Згідно з матеріалами справи, на початку 2025 року обвинувачений домовився зі своїм знайомим, який працював у місцевій поліграфії Copy-Print про виготовлення підроблених повісток.

Ідея чоловіка полягала у тому, щоб пред’являти їх співробітникам ТЦК і таким чином уникати отримання реальної повістки. Мовляв, повістку він нібито вже й так отримав раніше, а тому нова не потрібна.

Фейкові повістки створювалися за допомогою потужностей "Copy-Print" шляхом сканування з офіційних повісток. Також за допомогою комп’ютерної обробки виготовлялися відбитки гербового друку та підписи уповноваженої особи. Один із таких документів про нібито виклик у ТЦК чоловік отримав та заповнив своїми руками, внісши свої дані — прізвище, ім’я, дату народження та адресу.

Проте хитрий план розкрили правоохоронці. Обвинувачений визнав свою провину та працював зі слідством.

У ході розслідування не встановлено, що чоловік чи його спільник встигли скористатися цими повістками – вони залишилися лише у вигляді підроблених зразків.

Співробітництво зі слідством суд врахував як пом’якшувальні обставини, проте обтяжливою обставиною стало скоєння злочину під час воєнного стану.

У результаті суд визнав обвинуваченого винним за кількома статтями Кримінального кодексу:

готування до перешкоджання діяльності Збройних сил України у особливий період (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1);

підробка офіційного документа (ч.3 ст.358).

Відповідно до угоди з прокурором йому призначили 4 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки. Протягом цього часу він повинен з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Також йому заборонено їхати за межі України без дозволу пробації.

Крім того, суд стягнув із засудженого 7131 гривню за проведення експертиз.

Скріншот із реєстру судових рішень

