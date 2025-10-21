Украинец сам себе выписывал повестки в ТЦК и был наказан: зачем он это делал

Мужчина хотел обмануть ТЦК поддельными повестками, но оказался в суде

В Полтаве мужчина получил срок из-за попытки уклонения от мобилизации. Чтобы обмануть ТЦК, он подделал повестку.

Об этом говорится в реестре судебных решений. Согласно материалам дела, в начале 2025 года обвиняемый договорился со своим знакомым, который работал в местной полиграфии "Copy-Print" об изготовлении поддельных повесток.

Идея мужчины заключалась в том, чтобы предъявлять их сотрудникам ТЦК и таким образом избегать получения реальной повестки. Дескать, повестку он якобы уже и так получил ранее, а поэтому новая не требуется.

Фейковые повестки создавались с помощью мощностей "Copy-Print", путем сканирования с официальных повесток. Также с помощью компьютерной обработки изготавливались отпечатки гербовой печати и подписи уполномоченного лица. Один из таких документов о якобы вызове в ТЦК мужчина получил и заполнил своими руками, внеся свои данные — фамилию, имя, дату рождения и адрес.

Однако хитрый план раскрыли правоохранители. Обвиняемый признал свою вину и работал со следствием.

В ходе расследования не установлено, что мужчина или его сообщник успели воспользоваться этими повестками – они остались только в виде поддельных образцов.

Сотрудничество со следствием суд учел как смягчающие обстоятельства, однако отягчающим обстоятельством стало совершение преступления во время военного положения.

В итоге суд признал обвиняемого виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса:

готовка к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1);

подлог официального документа (ч.3 ст.358).

Согласно соглашению с прокурором ему назначили 4 года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. В течение этого времени он должен являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Также ему запрещено уезжать за пределы Украины без разрешения пробации.

Кроме того, суд взыскал с осужденного 7131 гривну за проведение экспертиз.

Скриншот из реестра судебных решений

