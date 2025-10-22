Правила не для всіх? Оператор "М.С.Л" маскує під лотереєю звичайне букмекерство

Лотерея, яка насправді букмекер: як "М.С.Л." уникає сплати мільйонів до бюджету

Оператор лотерей "М.С.Л." приймає на своєму сайті ставки на футбольні матчі без букмекерської ліцензії. У компанії є лише дозвіл Міністерства фінансів на проведення лотерей, проте вони запустили продукт "Спортпрогноз", який за формою повторює класичні букмекерські сервіси.

Після резонансного матеріалу про діяльність цієї компанії "Телеграф" вирішив перевірити ще один факт та з'ясував деталі, які ставлять під сумнів законність роботи популярного грального оператора. Як виявилось, оператор обходить правила ліцензування. Це створює нерівні умови для гравців ринку, які заплатили сотні мільйонів за право легально працювати.

"М.С.Л." пропонує ставки на спорт під виглядом законного продукту

Колись в Україні букмекери працювали у тіні, приймаючи ставки через підпільні контори та сумнівні сайти. Держава роками намагалася навести лад у цій сфері, створила ліцензування, запровадила контроль, а гравці ринку заплатили мільйони за право легально працювати. Здавалося, епоха хаосу скінчилася, і тепер кожен, хто хоче приймати ставки на спорт, має отримати відповідну ліцензію та платити до бюджету. Та чесно грають не всі.

На офіційному сайті компанії "М.С.Л." працює розділ "Спортпрогноз". Гравцям пропонують робити ставки на результати футбольних матчів. Інтерфейс нагадує звичайний букмекерський сервіс: є список подій, коефіцієнти, можливість вибрати результат матчу та зробити ставку.

Скриншот з сайту М.С.Л.

За формою це типова букмекерська діяльність. Гравець прогнозує результат спортивної події, ставить гроші та може виграти в разі правильного прогнозу. Це класична схема, яка працює у будь-якої букмекерської контори в Україні.

Проте компанія позиціонує "Спортпрогноз" як різновид лотереї. У них є ліцензія Міністерства фінансів на проведення лотерей, і цього, на їхню думку, достатньо для роботи.

Ліцензія МСЛ

Букмекерської ліцензії у "М.С.Л." немає. На офіційному сайті оператора також зазначено лише ліцензію Мінфіну.

240 мільйонів гривень, яких немає у бюджеті

Законодавство України чітко розділяє лотереї та букмекерську діяльність. Згідно з Законом України "Про державні лотереї в Україні", лотерея базується на випадковості — гравець не може вплинути на результат. Букмекерська діяльність ж передбачає ставки на прогнозовані події, де гравець аналізує шанси команд та робить усвідомлений вибір.

Скриншот з тексту Закону "Про державні лотереї в Україні"

У М.С.Л. кажуть, що "Спортпрогноз" — це державна лотерея тото. Відповідно до пункту 24 частини першої статті, при проведенні лотерей тото забороняється використання коефіцієнтів.

У лотереї тото заборонене використання коефіцієнтів - текст закону

Ставки на футбольні матчі не є випадковістю. Це прогнозовані події, де результат залежить від форми команд, складу гравців, тактики тренерів та багатьох інших факторів. Саме тому для такої діяльності потрібна окрема ліцензія.

Ліцензія на букмекерську діяльність коштує 30 тисяч мінімальних заробітних плат, тобто приблизно 240 мільйонів гривень. Ця сума йде до державного бюджету і фінансує різні напрямки, включно з обороною та соціальними програмами.