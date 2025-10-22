Правила не для всех? Оператор "М.С.Л" маскирует под лотереей обычное букмекерство

Лотерея, которая действительно букмекер: как "М.С.Л." избегает уплаты миллионов в бюджет

Оператор лотерей "М.С.Л." принимает на своем сайте ставки на футбольные матчи без букмекерской лицензии. У компании есть только разрешение Министерства финансов на проведение лотерей, однако они запустили продукт "Спортпрогноз", по форме повторяющий классические букмекерские сервисы.

После резонансного материала о деятельности этой компании "Телеграф" решил проверить еще один факт и выяснил детали, которые подвергают сомнению законность работы популярного игорного оператора. Как оказалось, оператор обходит правила лицензирования. Это создает неравные условия для игроков рынка, заплативших сотни миллионов за право легально работать.

"М.С.Л." предлагает ставки на спорт под видом законного продукта

Когда в Украине букмекеры работали в тени, принимая ставки через подпольные конторы и сомнительные сайты. Государство годами пыталось навести порядок в этой сфере, создало лицензирование, ввело контроль, а игроки рынка заплатили миллионы за право легально работать. Казалось, эпоха хаоса закончилась, и теперь каждый желающий принимать ставки на спорт должен получить соответствующую лицензию и платить в бюджет. Но честно играют не все.

На официальном сайте компании "М.С.Л." работает раздел "Спортпрогноз". Игрокам предлагают делать ставки на результаты футбольных матчей. Интерфейс напоминает обычный букмекерский сервис: есть список событий, коэффициенты, возможность выбрать результат матча и сделать ставку.

Скриншот с сайта М.С.Л.

По форме это типичная букмекерская деятельность. Игрок прогнозирует результат спортивного события, ставит деньги и может выиграть при правильном прогнозе. Это классическая схема, работающая в любой букмекерской конторе в Украине.

Однако компания позиционирует "Спортпрогноз" как разновидность лотереи. У них есть лицензия Министерства финансов на проведение лотерей, и этого, по их мнению, достаточно для работы.

Лицензия МСЛ

Букмекерской лицензии у "М.С.Л." нет. На официальном сайте оператора также указана только лицензия Минфина.

240 миллионов гривен, которых нет в бюджете

Законодательство Украины четко разделяет лотереи и букмекерскую деятельность. Согласно Закону Украины "О государственных лотереях в Украине", лотерея базируется на случайности — игрок не может повлиять на результат. Букмекерская деятельность предусматривает ставки на прогнозируемые события, где игрок анализирует шансы команд и делает осознанный выбор.

Скриншот из текста Закона "О государственных лотереях в Украине"

У М.С.Л. говорят, что "Спортпрогноз" — это государственная лотерея тото. Согласно пункту 24 части первой статьи, при проведении лотерей тото запрещается использование коэффициентов.

В лотерее тото запрещено использование коэффициентов – текст закона

Ставки на футбольные матчи не являются случайными. Это прогнозируемые события, где результат зависит от формы команд, состава игроков, тактики тренеров и многих других факторов. Именно поэтому для такой деятельности требуется отдельная лицензия.

Лицензия на букмекерскую деятельность стоит 30 тысяч минимальных заработных плат, то есть около 240 миллионов гривен. Эта сумма идет в государственный бюджет и финансирует различные направления, включая оборону и социальные программы.