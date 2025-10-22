Ринок праці потребує трансформації для відновлення України: ЄС та МОП запускають новий проєкт

Європейський Союз (ЄС) спільно з Міжнародною організацією праці (МОП) підписали угоду про партнерство на суму 3,8 млн євро. Її мета — підтримати модернізацію ринку праці України, посилити соціальний діалог та просувати зайнятість молоді через підготовку до впровадження ініціативи ЄС "Молодіжна гарантія".

Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні. Зазначається, що проєкт має назву "Promoting Inclusive Labour Market Governance Reform in Support of Ukraine's Reconstruction and EU Accession" і триватиме 36 місяців — з 15 жовтня 2025 року до 14 жовтня 2028 року.

У загальному бюджеті 3,8 млн євро внесок ЄС становить 3,5 млн євро.

"Європейський Союз незмінно підтримує Україну на її шляху до вступу в ЄС і післявоєнного відновлення, — сказала Катаріна Матернова, пані Посол ЄС в Україні. — Через цей проєкт ми сприяємо створенню більш інклюзивного та стійкого ринку праці — такого, що розширює можливості працівників, зміцнює інституції та відповідає європейським і міжнародним стандартам праці. Просуваючи ефективний соціальний діалог і забезпечуючи повноцінну участь жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та ветеранів у відбудові України, ми допомагаємо будувати майбутнє, засноване на гідності, справедливості та можливостях для всіх українців".

Катаріна Матернова

Водночас директорка Офісу МОП в Україні Аіда Ліндмайер підкреслила своєчасність цієї ініціативи. Та сказала: "Поки Україна просуває амбітний порядок денний реформ паралельно з відбудовою, життєво важливими є ефективні тристоронні консультації та інституційне нарощування спроможності. Цей проєкт допоможе розв'язувати структурні проблеми ринку праці, водночас сприяючи колективній відповідальності за процес відновлення".

Аіда Ліндмайер

Які ключові виклики ринку праці вирішить проєкт

МОП зазначає, що Україна для відновлення України потребуватиме ще 8,7 млн працівників на ринку праці. Тож у проєкті запропонована стратегія, яка зосереджена на:

Посиленні соціального діалогу: відновлення роботи Національної тристоронньої соціально-економічної ради для конструктивного діалогу між урядом, роботодавцями та працівниками.

Реформі трудового законодавства: підтримка розроблення нового Трудового кодексу, узгодженого з acquis ЄС та міжнародними стандартами праці.

Нарощуванні інституційної спроможності: підвищення спроможності ключових інституцій, зокрема Державної служби зайнятості, Державної служби України з питань праці та Національної служби посередництва і примирення.

Стратегічній політиці: допомога у створенні та впровадженні нової Національної стратегії зайнятості.

Впровадженні "Молодіжної гарантії": просування плану впровадження ініціативи в Україні, щоб підвищити працевлаштованість і соціальну включеність молоді.

Очікується, що у резільтаті проєкт забезпечить:

Посилений тристоронній соціальний діалог, який дасть змогу національним органам влади та соціальним партнерам ефективно реагувати на пріоритети реформ і відновлення.

Зміцнені інституції ринку праці з підвищеною спроможністю забезпечувати виконання національного трудового законодавства та політик.

Узгодження з міжнародними стандартами праці та відповідними розділами acquis ЄС, зокрема за Розділом 2 ("Свобода переміщення працівників") і Розділом 19 ("Соціальна політика та зайнятість") у процесі вступу до ЄС.

Інклюзивні політики зайнятості, які підтримують інтеграцію жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю та ветеранів.

У рамках угоди передбачено безпосередню співпрацю з Міністерством економіки, Державною службою зайнятості, Міністерством молоді та спорту, а також із профспілками та організаціями роботодавців. А от головним бенефіціаром у рамках проєкту є активне населення, з особливим фокусом на жінках, молоді, внутрішньо переміщених особах, тих, хто повернувся до України, особах з інвалідністю та ветеранах.

Проєкт має на меті зменшити нерівність і негативні результати на ринку праці, сприяючи формуванню більш стійкого, інклюзивного, справедливого та динамічного ринку праці, здатного підтримати зростання, відбудову та соціальний розвиток України.