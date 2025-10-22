Рынок труда нуждается в трансформации для восстановления Украины: ЕС и МОТ запускают новый проект

Европейский Союз (ЕС) совместно с Международной организацией труда (МОТ) подписали соглашение о партнерстве на сумму 3,8 млн. евро. Ее цель — поддержать модернизацию рынка труда Украины, усилить социальный диалог и продвигать занятость молодежи через подготовку к внедрению инициативы ЕС "Молодежная гарантия".

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине. Отмечается, что проект называется "Promoting Inclusive Labour Market Governance Reform in Support of Ukraine’s Reconstruction and EU Accession" и продлится 36 месяцев — с 15 октября 2025 года по 14 октября 2028 года.

В общем бюджете 3,8 млн. евро взнос ЕС составляет 3,5 млн. евро.

"Европейский Союз неизменно поддерживает Украину на ее пути к вступлению в ЕС и послевоенному восстановлению, — сказала Катарина Матернова, госпожа Посол ЕС в Украине. — Через этот проект мы способствуем созданию более инклюзивного и устойчивого рынка труда — расширяющего возможности работников, укрепляющего институции и отвечающего европейским и международным диалоговым стандартам труда. Продвигая эффективный социальный диалог и обеспечивая полноценное участие женщин, молодежи, внутри перемещенных лиц, людей с инвалидностью и ветеранов в восстановлении Украины, мы помогаем строить будущее, основанное на достоинстве, справедливости и возможностях для всех украинцев".

Катарина Матернова

В то же время директор Офиса МОТ в Украине Аида Линдмайер подчеркнула своевременность этой инициативы. И сказала: "Пока Украина продвигает амбициозную повестку дня реформ параллельно с восстановлением, жизненно важны эффективные трехсторонние консультации и институциональное наращивание способности. Этот проект поможет решать структурные проблемы рынка труда, в то же время способствуя коллективной ответственности за процесс восстановления".

Аида Линдмайер

Какие ключевые вызовы рынка труда решит проект

МОТ отмечает, что Украине для восстановления Украины потребуется еще 8,7 млн работников на рынке труда. Поэтому в проекте предложена стратегия, сосредоточенная на:

Усиление социального диалога: возобновление работы Национального трехстороннего социально-экономического совета для конструктивного диалога между правительством, работодателями и работниками.

Реформа трудового законодательства: поддержка разработки нового Трудового кодекса, согласованного с acquis ЕС и международными стандартами труда.

Наращивание институциональной способности: повышение возможности ключевых институций, в частности Государственной службы занятости, Государственной службы Украины по вопросам труда и Национальной службы посредничества и примирения.

Стратегическая политика: помощь в создании и внедрении новой Национальной стратегии занятости.

Внедрение "Молодежной гарантии": продвижение плана внедрения инициативы в Украине, чтобы повысить трудоустроенность и социальную включенность молодежи.

Ожидается, что в результате проект обеспечит:

Усиленный трехсторонний социальный диалог, позволяющий национальным органам власти и социальным партнерам эффективно реагировать на приоритеты реформ и восстановления.

Укрепленные учреждения рынка труда с повышенной способностью обеспечивать выполнение национального трудового законодательства и политик.

Согласование с международными стандартами труда и соответствующими разделами acquis ЕС, в частности, по Разделу 2 ("Свобода перемещения работников") и Разделу 19 ("Социальная политика и занятость") в процессе вступления в ЕС.

Инклюзивные политики занятости, поддерживающие интеграцию женщин, молодежи, внутри перемещенных лиц, лиц с инвалидностью и ветеранов.

В рамках соглашения предусмотрено непосредственное сотрудничество с Министерством экономики, Государственной службой занятости, Министерством молодежи и спорта, а также профсоюзами и организациями работодателей. А вот главным бенефициаром в рамках проекта является активное население, с особым фокусом на женщинах, молодежи, внутри перемещенных лиц, вернувшихся в Украину, лицах с инвалидностью и ветеранах.

Цель проекта — уменьшить неравенство и негативные результаты на рынке труда, способствуя формированию более устойчивого, инклюзивного, справедливого и динамичного рынка труда, способного поддержать рост, восстановление и социальное развитие Украины.