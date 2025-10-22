Рынок труда нуждается в трансформации для восстановления Украины: ЕС и МОТ запускают новый проект
Европейский Союз (ЕС) совместно с Международной организацией труда (МОТ) подписали соглашение о партнерстве на сумму 3,8 млн. евро. Ее цель — поддержать модернизацию рынка труда Украины, усилить социальный диалог и продвигать занятость молодежи через подготовку к внедрению инициативы ЕС "Молодежная гарантия".
Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине. Отмечается, что проект называется "Promoting Inclusive Labour Market Governance Reform in Support of Ukraine’s Reconstruction and EU Accession" и продлится 36 месяцев — с 15 октября 2025 года по 14 октября 2028 года.
В общем бюджете 3,8 млн. евро взнос ЕС составляет 3,5 млн. евро.
"Европейский Союз неизменно поддерживает Украину на ее пути к вступлению в ЕС и послевоенному восстановлению, — сказала Катарина Матернова, госпожа Посол ЕС в Украине. — Через этот проект мы способствуем созданию более инклюзивного и устойчивого рынка труда — расширяющего возможности работников, укрепляющего институции и отвечающего европейским и международным диалоговым стандартам труда. Продвигая эффективный социальный диалог и обеспечивая полноценное участие женщин, молодежи, внутри перемещенных лиц, людей с инвалидностью и ветеранов в восстановлении Украины, мы помогаем строить будущее, основанное на достоинстве, справедливости и возможностях для всех украинцев".
В то же время директор Офиса МОТ в Украине Аида Линдмайер подчеркнула своевременность этой инициативы. И сказала: "Пока Украина продвигает амбициозную повестку дня реформ параллельно с восстановлением, жизненно важны эффективные трехсторонние консультации и институциональное наращивание способности. Этот проект поможет решать структурные проблемы рынка труда, в то же время способствуя коллективной ответственности за процесс восстановления".
Какие ключевые вызовы рынка труда решит проект
МОТ отмечает, что Украине для восстановления Украины потребуется еще 8,7 млн работников на рынке труда. Поэтому в проекте предложена стратегия, сосредоточенная на:
- Усиление социального диалога: возобновление работы Национального трехстороннего социально-экономического совета для конструктивного диалога между правительством, работодателями и работниками.
- Реформа трудового законодательства: поддержка разработки нового Трудового кодекса, согласованного с acquis ЕС и международными стандартами труда.
- Наращивание институциональной способности: повышение возможности ключевых институций, в частности Государственной службы занятости, Государственной службы Украины по вопросам труда и Национальной службы посредничества и примирения.
- Стратегическая политика: помощь в создании и внедрении новой Национальной стратегии занятости.
- Внедрение "Молодежной гарантии": продвижение плана внедрения инициативы в Украине, чтобы повысить трудоустроенность и социальную включенность молодежи.
Ожидается, что в результате проект обеспечит:
- Усиленный трехсторонний социальный диалог, позволяющий национальным органам власти и социальным партнерам эффективно реагировать на приоритеты реформ и восстановления.
- Укрепленные учреждения рынка труда с повышенной способностью обеспечивать выполнение национального трудового законодательства и политик.
- Согласование с международными стандартами труда и соответствующими разделами acquis ЕС, в частности, по Разделу 2 ("Свобода перемещения работников") и Разделу 19 ("Социальная политика и занятость") в процессе вступления в ЕС.
- Инклюзивные политики занятости, поддерживающие интеграцию женщин, молодежи, внутри перемещенных лиц, лиц с инвалидностью и ветеранов.
В рамках соглашения предусмотрено непосредственное сотрудничество с Министерством экономики, Государственной службой занятости, Министерством молодежи и спорта, а также профсоюзами и организациями работодателей. А вот главным бенефициаром в рамках проекта является активное население, с особым фокусом на женщинах, молодежи, внутри перемещенных лиц, вернувшихся в Украину, лицах с инвалидностью и ветеранах.
Цель проекта — уменьшить неравенство и негативные результаты на рынке труда, способствуя формированию более устойчивого, инклюзивного, справедливого и динамичного рынка труда, способного поддержать рост, восстановление и социальное развитие Украины.