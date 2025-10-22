У Росії "розв’язалися руки" для ударів по енергетиці: Продан назвав причину

Українців попередили про найскладніший період війни з енергетичної точки зору

Після завершення контракту на транзит російського газу через територію України ситуація змінилася. Кремль почав цілеспрямовано атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури.

Таку думку висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

Наприкінці минулого року у нас закінчився термін контракту на транзит російського газу через територію України. Поки він діяв, Росія не чіпала газову галузь. А тепер у неї розв'язані руки, — заявив ексміністр

За його словами, це стало однією з ключових причин посилення російських ударів по об’єктах видобутку, розподілу та транспортування газу. "Росія вибирає окремі регіони й комплексно бомбардує об'єкти галузі", — підкреслив він.

Продан також наголосив, що енергосистема України переживає найскладніший період за час війни, і протидія російським атакам потребує максимальної концентрації ресурсів на посиленні протиповітряної оборони енергетичних об’єктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Дніпро, Київ, Херсон та інші готові до опалювального сезону.